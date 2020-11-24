Недостовірне декларування: ВАКС закрив справи проти ексміністра енергетики та судді Вищого адмінсуду

Вищий антикорупційний суд повідомив про закриття ще двох кримінальних проваджень через недостовірне декларування – стосовно ексміністра енергетики та судді Вищого адмінсуду. У пресслужбі ВАКС не вказують прізвищ посадовців, але агенції «Інтерфакс-Україна» в суді підтвердили, що йдеться про Ігоря Насалика Олега Голяшкіна відповідно.

«Під час судового засідання прокурор САП вважав, що в суду відсутні підстави для продовження розгляду справи, а в прокурора – для продовження підтримання державного обвинувачення в суді. Разом із тим, обвинувачений заперечував проти закриття справи, наполягаючи на продовженні судового розгляду задля свого виправдання», – прокоментував ВАКС у фейсбуці справу щодо Насалика.

Як і в ситуації з судею Вищого адміністративного суду України, кажуть у ВАКС, кримінальне провадження закрили через те, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Днями у ВАКС повідомляли, що через рішення КСУ скасували свій перший обвинувальний вирок.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання РНБО доступ таки відновили. Але у НАЗК кажуть, що до реєстру декларацій все одно неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані посадовців.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ.