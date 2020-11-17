У ВАКС повідомили, що через рішення КСУ скасували свій перший обвинувальний вирок

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду скасувала перший обвинувальний вирок ВАКС, ухвалений у жовтні минулого року, повідомила пресслужба суду у вівторок ввечері.

«Цим вироком суддя у відставці була визнана винуватою у неподанні декларації. Скасування відбулося з огляду на рішення Конституційного суду України, яким визнані неконституційними деякі положення антикорупційного законодавства щодо е-декларування. Зокрема, і стаття 366-1 Кримінального кодексу України, за якою обвинувачувалася вказана особа», – йдеться в повідомленні ВАКС.

Як повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції», йдеться про справу судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надії Посунся, яку звинувачували за статтею про недостовірне декларування доходів.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

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Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання РНБО доступ таки відновили. Але у НАЗК кажуть, що до реєстру декларацій все одно неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані посадовців.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.