ВАКС скасував постанову САП про зупинку розслідування щодо Арбузова

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу адвоката колишнього першого віцепрем’єр-міністра України Сергія Арбузова і скасувала постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 29 квітня про зупинення досудового розслідування щодо нього. Як повідомила пресслужба ВАКС, рішення ухвалили 7 грудня, його повний текст оголосять 11 грудня.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення й оскарженню не підлягає, йдеться в повідомленні.

У ВАКС нагадали, що дії колишнього високопосадовця кваліфіковано за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,... вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою». Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

На початку року Вищий антикорупційний суд за клопотанням Національного антикорупційного бюро постановив узяти під варту колишнього першого віцепрем’єра уряду Миколи Азарова Сергія Арбузова.

У січні 2019 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура завершила досудове розслідування справи колишнього голови Національного банку України та першого віцепрем'єр-міністра України Арбузова, якому інкримінується зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на суму 220 мільйонів гривень.

Арбузов очолював Нацбанк із грудня 2010 до січня 2013 року. Також виконував обов’язки прем’єр-міністра України з кінця січня по кінець лютого 2014 року. Його оголосили в розшук у травні 2014-го після перемоги Революції гідності.