ВАКС обрав запобіжний захід Арбузову

Вищий антикорупційний суд України 3 грудня розглянув клопотання Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід колишньому першому віцепрем’єру уряду Миколи Азарова Сергію Арбузову. Суд постановив узяти його під варту.

«Ураховуючи, що підозрюваного оголошено у міжнародний розшук, слідчий суддя обрав вказаний запобіжний захід відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України. Згідно з цієї статтею, після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід», – мовиться у повідомленні.

Колишнього чиновника підозрюють у правопорушенні, передбаченому частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

У січні минулого року колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура завершила досудове розслідування справи колишнього голови Національного банку України та першого віцепрем'єр-міністра України Арбузова, якому інкримінується зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на суму 220 мільйонів гривень.

Арбузов очолював Нацбанк із грудня 2010 до січня 2013 року. Також виконував обов’язки прем’єр-міністра України з кінця січня по кінець лютого 2014 року. Його оголосили в розшук у травні 2014-го після перемоги Революції гідності.