Санкції ЄС проти Януковича залишаються чинними – представник України при ЄС

Санкції Європейського союзу проти колишнього президента України Віктора Януковича залишаються чинними. Вони були продовжені у березні 2019 року і діятимуть щонайменше до березня 2020-го. Про це, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі, заявив Представник України при ЄС Микола Точицький.

«Запобіжні заходи, в тому числі що стосуються індивідуальних, щодо колишніх урядовців України щороку продовжуються. Те, про що зараз коментується у пресі, – йдеться про скасування санкцій, які були запроваджені 5 березня 2018 року, і продовжувались до березня 19-го року», – пояснив дипломат, додавши, що детальніші висновки можна буде робити після того, як буде оприлюднене рішення суду і його зможуть вивчити юристи.

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка перебуває з візитом у Брюсселі, заявила, що про причини виграшу юристів Януковича в Суді ЄС треба питати представників Генеральної прокуратури України, як колишніх, так і нинішних.

«Уже зараз так само має бути глибоке розуміння у генерального прокурора з необмеженими можливостями, які у нього сьогодні є, про те, як же надати якісну і ефективну інформацію для наших колег. Думаю, що тепер – не маючи запобіжників – він зможе все», – сказала депутатка із фракції «Європейська солідарність».

За її словами, під час зустрічей із євродепутатами та дипломатами в Брюсселі українські політики переконували, що санкції проти Росії мають залишатися чинними. «Ми так само розраховуємо, що секторальні санкції будуть продовжені з огляду на те, як себе поводить Російська Федерація», – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Перший заступник голови комітету з євроінтеграції Вадим Галайчук, обраний до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу», пообіцяв, що після «перезавантаження Генеральної прокуратури» влада зможе завершити розслідування злочинів на Майдані та резонансних корупційних справ.

«Ми розуміємо політичну відповідальність, яка на нас лежить. Ми стараємося дуже швидко реагувати, і сподіваємося, що найближчим часом на основні питання – стосовно злочинів на Майдані, стосовно корупційних таких дуже відомих справ –будемо спроможні дати відповіді», – відзначив Галайчук.

Рішення про санкції ухвалює Рада ЄС, ґрунтуючись серед іншого на документах, які передає Європейському союзу Генеральна прокуратура України. Як зазначив спікер ГПУ Андрій Лисенко, практично всі виявлені активи колишніх чиновників часів експрезидента Віктора Януковича, у тому числі Азарова, залишаються арештованими.

Уперше Євросоюз 6 березня 2014 року запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

24 вересня Суд ЄС скасував продовження санкцій Європейського союзу проти колишнього президента України Віктора Януковича за 2018–2019 роки.

Попри це рішення, чинні з березня 2019 року санкції далі діють. У санкційному списку разом із Януковичем перебувають експрем’єр-міністр Микола Азаров, колишній керівник МВС Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віцепрем’єр-міністр Сергій Арбузов, ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексміністр енергетики Едуард Ставицький, ексміністр освіти Дмитро Табачник та бізнесмен-олігарх Сергій Курченко.