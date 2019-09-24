Європейський суд скасував продовження санкцій проти Януковича за 2018-2019 роки

Європейський суд скасував продовження санкцій Європейського союзу проти колишнього президента України Віктора Януковича за 2018-2019 роки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

Водночас санкції ЄС проти Януковича й надалі залишаються чинними, оскільки в березні Рада Європейського союзу продовжила ці санкції до 6 березня 2020 року.

Уперше Євросоюз 6 березня 2014 року запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Янукович залишив Україну взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва. Вирок ще не набрав чинності, оскільки був оскаржений.