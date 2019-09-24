Адвокат заявив, що «забезпечує можливість» повернення Януковича до України

Захист «забезпечує можливість» повернення колишнього президента України Віктора Януковича до України, повідомив його адвокат Віталій Сердюк в Апеляційному суді Києва 23 вересня.

«Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на Батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, а саме забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту, – захистом зараз виконуються», – сказав адвокат.

Янукович залишив Україну взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва. Вирок ще не набрав чинності, оскільки був оскаржений.