Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Вересень 2019, Київ 09:45
Новини | Політика

Адвокат заявив, що «забезпечує можливість» повернення Януковича до України

Янукович залишив Україну взимку 2014 року

Захист «забезпечує можливість» повернення колишнього президента України Віктора Януковича до України, повідомив його адвокат Віталій Сердюк в Апеляційному суді Києва 23 вересня.

«Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на Батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, а саме забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту, – захистом зараз виконуються», – сказав адвокат.

Янукович залишив Україну взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва. Вирок ще не набрав чинності, оскільки був оскаржений.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG