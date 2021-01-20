Конкурс з обрання голови САП стартує 25 січня – Венедіктова

25 січня стартує конкурс із обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, таке рішення на засіданні 20 січня ухвалила комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

«Оголошення буде опубліковане на сайті Офісу генпрокурора протягом трьох найближчих днів разом із нормативними актами, що регулюють діяльність Комісії та проведення конкурсу. Вже понеділка розпочнеться процес відбору керівника однієї з ключових інституцій. Чекаємо професійних, принципових і рішучих кандидатів, які готові в чесній боротьбі довести, що гідні очолювати САП та показати той результат, якого зачекалося суспільство від антикорупційних органів», – написала Венедіктова у фейсбуці ввечері 20 січня.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня.

У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.