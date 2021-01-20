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20 січня 2021, Київ 23:01
Новини | Політика

Конкурс з обрання голови САП стартує 25 січня – Венедіктова

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня

25 січня стартує конкурс із обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, таке рішення на засіданні 20 січня ухвалила комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

«Оголошення буде опубліковане на сайті Офісу генпрокурора протягом трьох найближчих днів разом із нормативними актами, що регулюють діяльність Комісії та проведення конкурсу. Вже понеділка розпочнеться процес відбору керівника однієї з ключових інституцій. Чекаємо професійних, принципових і рішучих кандидатів, які готові в чесній боротьбі довести, що гідні очолювати САП та показати той результат, якого зачекалося суспільство від антикорупційних органів», – написала Венедіктова у фейсбуці ввечері 20 січня.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня.

У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.

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