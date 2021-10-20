Зеленський назвав «хайпом» заяву телеведучої «UA: Перший» про тиск з боку ОПУ на журналістів

Президент України Володимир Зеленський назав «хайпом» заяву телеведучої ток-шоу «Зворотний відлік» на громадському телеканалі «UA: Перший» Мирослави Барчук щодо контролю з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу» й тиску на журналістів. Про це, як передає агенція «Інтерфакс-Україна», Зеленський сказав, перебуваючи з робочою поїздкою на Черкащині.

«Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це «хайп». Ми нічого не погоджуємо, жодних списків, тим паче телеканалу суспільного мовлення. Щодо депутатів, то вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди. Але, якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов’язково повинні ходити до цієї пані, то я можу звернутися. Якщо він скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов’язково, як солдати, мають туди приходити – ок», – заявив Зеленський.

Президент додав, що йому «видається дивною» ситуація, в якій державне телебачення заявляє про тиск із боку держави.

Раніше ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України, зокрема, підлеглих керівника цієї структури Андрія Єрмака. За словами журналістки, в ОП звинуватили телеканал у «недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії)» після того, як редакція відмовилася виконати «ультиматум» щодо присутності «слуг народу» на ефірі.

Крім того, Офіс «президента давно і жорстко» контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу», кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП, додала ведуча.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода відкинув заяви про тиск. За його словами, представники влади регулярно з’являються в програмах Суспільного, зокрема і в «Зворотному відліку». Водночас Подоляк заявив, що «суспільство хоче отримати від медіа незаангажовану модерацію в ефірах, коли всі сторони діалогу мають рівні можливості, а журналісти не зловживають своїми політичними позиціями».

Щодо необхідності узгоджувати спікерів на ефіри з ним, про що заявила Барчук, то, за словами радника голови ОП, для Офісу президента важливо, «щоб будь-яке представництво влади в програмах телеканалів було просто змістовним».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у зв’язку з ситуацією заявив, що тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим, журналісти мають право самостійно обирати формати і теми обговорення, запрошувати гостей на ефіри.