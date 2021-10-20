В ОП відреагували на заяву ведучої телеканалу «UA:Перший» про тиск

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув заяви про тиск і ультиматуми з боку ОП, про який раніше написала ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук.

За його словами, представники влади регулярно з’являються в програмах Суспільного, зокрема і в «Зворотному відліку».

«Тобто говорити про якесь особливе ставлення представників влади до Суспільного мовника точно некоректно і необґрунтовано. Більше того, незалежна редакційна політика будь/якого ЗМІ – це ключова ознака здорового суспільства і сучасної держави», – заявив Подоляк у коментарі Радіо Свобода.

З іншого боку, додав він, «суспільство хоче отримати від медіа незаангажовану модерацію в ефірах, коли всі сторони діалогу мають рівні можливості, а журналісти не зловживають своїми політичними позиціями».

«Але якщо той чи інший представник влади бачить в ефірах того чи іншого проєкту послідовну і вперту незбалансованість позицій, постійну та явну заангажованість ведучих і редакції, то можна зрозуміти вкрай невелике бажання людей йти в ефір саме цього проєкту. У цьому немає і не може бути жодного підтексту, оскільки в інших ефірах Суспільного представники влади із задоволенням продовжують брати участь. Хоча і в цьому проєкті були присутні у більшості ефірів представники монобільшості, в тому числі і голова партії «Слуга народу», – заявив Подоляк.

Щодо необхідності узгоджувати спікерів на ефіри з ним, про що заявила Барчук, то, за словами радника голови ОП, для Офісу президента важливо, «щоб будь-яке представництво влади в програмах телеканалів було просто змістовним».

«Тобто не ефір заради ефіру, а ефір заради роз’яснення тих чи інших ініциатив влади. Саме змістовність позиції – те, щодо чого депутати фракції чи інші представники широкої команди влади можуть отримати консультування в рамках цілком раціонального підходу до узгодженої єдиної інформаційної позиції», – сказав Подоляк.

Раніше ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України, зокрема, підлеглих керівника цієї структури Андрія Єрмака.

За словами журналістки, в ОП звинуватили телеканал у «недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії)» після того, як редакція відмовилася виконати «ультиматум» щодо присутності «слуг народу» на ефірі.

«По-перше, офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу». Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП... По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності «слуг народу» на ефірах», – написала Барчук у фейсбуці пізно ввечері 19 жовтня.

За словами журналістки, 11 жовтня з Офісу президента надійшов «ультиматум», що в програмі на тему енергетичної безпеки «будуть присутні або двоє «слуг» (обидва не експертні), або жодного». «Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили (депутатку Верховної Ради – ред.) Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП», – вказала Барчук.

Перед ефіром 18 жовтня «з’явився ультиматум №2: «слуги» (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному (позафракційному депутату Верховної Ради – ред.) Гео Леросу».

«Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості, і що це «недотримання журналістських стандартів», – наголосила Мирослава Барчук і назвала ці дії представників влади «загрозою для свободи слова і незалежної журналістики загалом».