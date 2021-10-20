НСЖУ про заяву ведучої «UA:Перший»: тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим

Тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим, журналісти мають право самостійно обирати формати і теми обговорення, запрошувати гостей на ефіри, заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

На своїй сторінці у фейсбуці 20 жовтня він прокоментував заяву про тиск і ультиматуми з боку Офісу президента, про які написала ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук.

«При цьому визначальним фактором є дотримання професійних стандартів і інтереси аудиторії. Але те, що багато українських політиків відмовляють журналістам на запрошення на ефіри - це більше доказ несамостійності політиків та жорсткої (недемократичної) партійної вертикалі… Публічне звинувачення Офісу президента в тиску, яке пролунало від провідної ведучої каналу UA:Перший Мирослави Барчук, потребує максимальної публічної уваги і дискусії», – написав Томіленко.

За його словами, влада має відзвітувати щодо поваги прав журналістів та забезпечення свободи слова і надати «чіткі відповіді» щодо висловлених журналісткою закидів.

«Публічну позицію має висловити керівництво Суспільного мовлення – і Правління, і Наглядова рада: чи здійснюється політичний вплив на суспільне медіа? Чи реалізовується в Україні стратегічна мета – побудова незалежного від влади ефективного суспільного мовника? І наскільки успішно?», – додав Томіленко.

Раніше ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України, зокрема, підлеглих керівника цієї структури Андрія Єрмака.

За словами журналістки, в ОП звинуватили телеканал у «недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії)» після того, як редакція відмовилася виконати «ультиматум» щодо присутності «слуг народу» на ефірі.

Крім того, Офіс «президента давно і жорстко» контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу», кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП, додала ведуча.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода відкинув заяви про тиск. За його словами, представники влади регулярно з’являються в програмах Суспільного, зокрема і в «Зворотному відліку».

Водночас Подоляк заявив, що «суспільство хоче отримати від медіа незаангажовану модерацію в ефірах, коли всі сторони діалогу мають рівні можливості, а журналісти не зловживають своїми політичними позиціями».

Щодо необхідності узгоджувати спікерів на ефіри з ним, про що заявила Барчук, то, за словами радника голови ОП, для Офісу президента важливо, «щоб будь-яке представництво влади в програмах телеканалів було просто змістовним».