Майже 57% українців вірять, що Зеленський має офшорні рахунки – дослідження

56,9% українців вірять, що президент України Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають офшорні рахунки за кордоном – свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з дослідженням, про міжнародне розслідування Pandora Papers щодо офшорів знають 61,7% українців, водночас 13,8% стверджують, що досить добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що тільки щось чули, але не знають деталей.

При цьому, незалежно від того, чи знали респонденти про це розслідування, 56,9% респондентів вірять, що Зеленський і його бізнес-партнери мають офшорні рахунки за кордоном, а бізнесмен Ігор Коломойський нібито виводив кошти з «Приватбанку», зокрема через «95 Квартал». Не вірять у це 22,6% респондентів, йдеться в опитуванні.

Згідно з дослідженням, для 77,1% респондентів це неприпустимо, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном. При цьому вважають, що в цьому немає нічого поганого – 15,6%.

Соцопитування проводили 15-18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 1200 респондентів, що проживають в усіх регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не входять території, неконтрольовані владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Проєкт журналістських і громадянських розслідувань «Слідство.інфо» повідомив у своєму фільмі-розслідуванні під назвою «Офшор 95», що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

«Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників», – вказують розслідувачі.

Як йдеться у фільмі-розслідуванні, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші – ці кошти могли бути частиною операції з виведення та відмивання грошей «Приватбанку».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не побачив «нічого нового» у фільмі-розслідуванні.

В уривку інтерв’ю телеканалу ICTV, оприлюдненому ввечері 17 жовтня, голова держави заявив, що команда «Кварталу 95» займалася «виключно творчістю», а не відмиванням грошей.