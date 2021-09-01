На Херсонщині та Черкащині стартував процес довиборів у ВРУ

У одномандатних виборчих округах №184 Херсонської області (місто Нова Каховка) та №197 Черкаської області (місто Канів) сьогодні розпочався виборчий процес проміжних виборів народних депутатів України, повідомила Центральна виборча комісія.

Повідомляється, що довибори народних депутатів там відбудуться 31 жовтня.

«Від сьогодні до нас можна подавати документи про реєстрацію кандидатів», – зазначили у ЦВК.

У цих виборах зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців. Голосування відбуватиметься на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці – в Черкаській.

Вибори в округах №184 та №197 вирішили провести через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєва було обрано міським головою Херсона, Скічка – призначено головою Черкаської облдержадміністрації.