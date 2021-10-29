Харків за кілька днів до виборів. «Якби була можливість включити Кернеса в бюлетень, він би якщо не переміг, то в другий тур вийшов»

Через два дні, 31 жовтня, Харків обиратиме нового мера. Позачергові вибори у місті були призначені після смерті чинного міського голови Геннадія Кернеса. Від початку передвиборчих перегонів лідери не змінилися, а от боротьба поміж ними лише посилилася, кажуть експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода. То які ж настрої поміж харків’ян напередодні вирішального дня та які технології використовують кандидати, аби збільшити кількість прихильників?

Поряд із історичним центром на одній з центральних вулиць Харкова 23 жовтня був частково перекритий рух. А за високим парканом та поліцією – накритий білим полотном пам’ятник. Це оновлений сквер на честь дружби поміж Україною, Казахстаном та Азербайджаном.

Його збудували за кошти харківського благодійника та за сприяння Харківської міської ради. Про це йшлося у виступах учасників заходу перед відкриттям.

На початку церемонії ведучий звернувся до тісно збитого натовпу. Попросив дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.

Серед присутніх – посли Казахстану та Азербайджану, народна депутатка від «Слуги народу» та секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Він разом з іншими урочисто перерізав стрічку та відкрив скульптурну композицію з бюстами мислителів трьох країн.

Благодійнику, який фінансував проєкт, вручили диплом про рекорд України, який встановлений у категорії «Мистецтво, вперше» за відкриття унікального скверу мислителів зі скульптурною композицією триптихом – скульптурами трьох мислителів. Ця композиція встановлена на фонтані та завдяки спеціальному механізму здійснює повний оберт навколо осі за 3 хвилини.

Посли, скульптор та Ігор Терехов посадили дерева у сквері.

Більшість запрошених – уже без масок.

Для усіх охочих – концерт, та фудкорт з національною їжею.

Усе це за переповнених харківських лікарень під час «помаранчевої зони», рекомендацій міської ради утриматись від загальних заходів. Та за активної передвиборчої кампанії.

«У правах, обов’язках секретарів, голів (міської ради – ред.) немає такого пункту, що вони зобов’язані якісь об’єкти відкривати», – каже представник харківської «Опори» Микола Зінченко.

Це не перше відкриття у Харкові саме за передвиборчої кампанії. 10 жовтня у місті з’явився новий фентезі-парк. Його відкриттю за участі Ігоря Терехова комунальні ЗМІ «Харьковские известия» присвятили понад три хвилини ефірного часу.

Немає ні слова, що це робиться за кошти платників податків з бюджету міста. Тут є певна маніпуляція інформацією, що також може носити певні ознаки використання адмінресурсу

«Позиціонування відкриття цих об’єктів є таким, що все це наче робиться з ініціативи пана Терехова або виключно він це зробив, і немає ні слова, що це робиться за кошти платників податків з бюджету міста. Тут є певна маніпуляція інформацією, що також може носити певні ознаки використання адміністративного ресурсу», – продовжує Микола Зінченко.

Адміністративний ресурс, телеграм-канали та боти

Передвиборча кампанія у Харкові доволі активна. Однак більшість кандидатів її ведуть класично. Впродовж останнього часу громадянська мережа «Опора» лише раз звернулася до правоохоронців. Спостерігач мережі заявив про виявлення роздачі чашок із агітацією кандидатки у мери Аліни Мустафаєвої.

Найбільше виділяються двоє, каже Микола Зінченко, – це лідери перегонів, за даними опитувань, Михайло Добкін та Ігор Терехов.

Так, кажуть в «Опорі», секретар Харківської міської ради не гребує використанням адмінресурсу. І зазначають, що під час передвиборчих перегонів громадянська мережа зафіксувала і використання комунальних ЗМІ для агітації, і залучення до неї бюджетників.

До нас надходило багато інформації, що в школах директори проводять наради із вчителями. Розповідають, що 31 числа потрібно прийти на дільниці і зробити правильний вибір

Завоювати прихильність виборця, додають в «Опорі», все ще намагаються і запрошеннями до оновленого зоопарку. За словами Зінченка, їх безкоштовно продовжують роздавати на зустрічах Терехова з харків’янами.

Та притягнути до відповідальності нема кого. Адже все начебто не виходить за рамки роботи секретаря міської ради.

«До нас надходило багато інформації з різних джерел про те, що в школах директори проводять наради із вчителями. Роздають анкетки, де вчителям потрібно відмітити, що в місті розвивається найкраще, серед переліку – зоопарк, нові автобуси, карта харків’янина і так далі. На самих нарадах розповідають вчителям, що 31 числа потрібно прийти на дільниці і зробити правильний вибір, щоб місто продовжувало розвиватись в тому ж руслі, в якому воно розвивається саме зараз», – додає представник «Опори». Ці повідомлення організація лише фіксує. Вони отримані на умовах анонімності. Отже, довести факт та піти до поліції немає з чим.

Міськрада поза політикою. Міськрада не займається виборами

«Міськрада поза політикою. Міськрада не займається виборами», – зазначив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко у відповідь на запитання Радіо Свобода щодо ймовірного використання адмінресурсу, зокрема «проведення нарад у школах».

Не поступається у активності, кажуть експерти, і Михайло Добкін. Днями «Опора» оприлюднила дослідження щодо використання телеграм-каналів та ботів у передвиборчих технологіях.

Так, мережа виявила кілька фейсбук-сторінок – «ОбнажёнKha», «Дичь Харькова» та «Цена вопроса», які, вказує «Опора», найбільше поливали брудом головного конкурента Михайла Добкіна – Ігоря Терехова. А віднайдені сторінки ботів відзначалися схвальними коментарями про Добкіна. За низкою ознак «Опора» дійшла висновку, що сторінки та боти управляються однією особою чи одними особами, а ниточки можуть тягнутися до штабу Михайла Добкіна.

«Створення фейкових акаунтів та коментарі від ботів можуть вводити в оману користувачів та маніпулювати суспільною думкою для досягнення певної політичної мети. Попри це, українське виборче та медійне законодавство не передбачає жодних покарань для власників або замовників послуг ботоферм», – зазначають дослідники.

Радіо Свобода вирішило дізнатися, чи відомо щось штабу Михайла Добкіна про сторінки і чи дійсно вони використовуються у передвиборчій боротьбі кандидата.

Та спілкування телефоном за номером, вказаним на офіційній сторінці кандидата «Харків – наш дім», електронний лист із проханням про коментар, результатів не дали. Жодного коментаря Радіо Свобода не отримало.

Фейки та використання соцмереж

На початку тижня у Харкові з’явилися листівки, на яких нібито представники партії «Слуга народу» закликають голосувати за Терехова.

У штабі кандидата одразу заявили: листівки фейкові, це витвір одного з суперників секретаря міської ради, та навіть подякували за креатив.

«Ця реклама – це без сумніву крок вперед, порівняно з газетою про рептилоїдів та демонів, яку влітку креативив той же штаб… Ми вдячні штабу цього кандидата за те, що там розуміють, Ігор Терехов – єдиний претендент на посаду харківського міського голови», – повідомив керівник «Блоку Кернеса «Успішний Харків» Віталій Панов.

Велика кількість фейків – одна з особливостей кампанії по-харківськи, каже політологиня Юлія Біденко. Кандидати для власної кампанії використовують також утаємничені телеграм-канали та вкиди, «які не відповідають дійсності і можуть містити теми, починаючи від рептилоїдів, закінчуючи тим, що Михайло Добкін «хоче організувати у Харкові новий Донбасс» чи, навпаки, «є дуже проукраїнським кандидатом». Чи хтось з кандидатів підтримує ЛГБТ. Що в традиційному українському дискурсі є, скоріше, антирекламою», – додає політологиня.

Таку тенденцію Біденко називає небезпечною, адже розібратися у потоці недостовірної інформації та підробленої соціології важко:

«Харків створює модель для майбутніх виборів, зокрема президентських, коли анонімні канали, зокрема телеграм-канали, вайбер-канали будуть навіть використовуватися більше, ніж традиційні вже соціальні мережі на кшталт фейсбуку чи інстаграму. І також більше, ніж традиційні медіа, які по всій Україні втрачають свого глядача».

Десятеро на одне місце

У виборчих бюлетенях, які вже цієї неділі отримають для голосування харків’яни, буде лише 10 прізвищ: Михайло Добкін, Ігор Терехов, Олександр Скорик, Дмитро Марінін, Сергій Ряполов, Костянтин Немічев, Володимир Плетньов, Аліна Мустафаєва, Денис Ярославський, Віктор Величко.

Троє претендентів на мерське крісло зійшли з дистанції – голова «Партії пенсіонерів України» Микола Кукуріка, харківський блогер та член партії «Наш край» Олександр Кондрусик та депутат Харківської облради Валерій Говоров. Його відмова пов’язана із позицією партії «Опозиційна платформа – За життя», членом якої є Говоров.

На початку передвиборчих перегонів ОПЗЖ відкрито підтримала Михайла Добкіна та закликала своїх членів до партійної дисципліни.

Нині відкрито кандидатів у мери підтримує три партії. Дві з них беруть участь у боротьбі за крісло очільника міста. Це «Європейська солідарність», яка висунула Олександра Скорика, та «Блок Кернеса «Успішний Харків» з кандидатом Ігорем Тереховим. Інші політичні сили, не задіяні у передвиборчому процесі, окрім ОПЗЖ, не підтримують жодного з кандидатів.

«Опозиційна платформа – За життя» висловила свою підтримку Михайлові Добкіну, що є важливим. По-перше, через те, що він не асоційований з жодною іншою політичною силою, і якщо його буде обрано, то в нього будуть великі проблеми як у мера без власної фракції у міськраді, і фактично ОПЗЖ тут може стати для нього опорною силою», – зазначає Юлія Біденко.

Цікавою є позиція «Слуги народу», кажуть експерти, адже більшість її представників у регіоні воліють не сваритися з місцевими елітами, хоча відкритих симпатій чи антипатій не проявляють. Та і тут є такі винятки, як, наприклад, Аліна Мустафаєва – депутатка від «слуг» у міськраді та кандидатка на мерське крісло, кажуть в «Опорі». Вона, пояснюють фахівці, будує власну передвиборчу кампанію на постійній критиці дій секретаря міської ради, ба навіть влаштовує перформанси. Мова про банери з обличчям Ігоря Терехова та підписом: «Краде, але робить? Робить, але краде?». Їх було виставлено на вантажівці з причепом поряд під вікнами Харківської міської ради.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до Аліни Мустафаєвої. Кандидатка пообіцяла надати відповідь. Однак Радіо Свобода її ще досі не отримало.

Представник «Опори» зазначив у коментарі Радіо Свобода, що теж намагався зв’язатися з Мустафаєвою, але безрезультатно.

За кого голосуватимуть харків’яни?

Напередодні виборів у Харкові сформовані 605 виборчих дільниць. За словами голови Харківської територіальної виборчої комісії Олени Матвієнко, усі вони провели перші засідання та почали працювати. У п’ятницю та суботу їхні представники мають отримати передвиборчі бюлетені. То ж навпроти кого з кандидатів харків’яни ставитимуть позначку?

За даними дослідників соціологічної групи «Рейтинг», лідером перегонів лишається Ігор Терехов. Проголосувати за нього готові 57,6% опитаних. Наступним у рейтингу йде Михайло Добкін. Віддати свій голос за нього готові 27,6% респондентів. Інші кандидати, за даними соціологів, навряд перетнуть позначку у 4%.

Ці дослідження проводилися на початку жовтня та за показниками не дуже відрізняються від результатів центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, проведених наприкінці вересня.

Та долю виборів можуть вирішити ті, хто ще не визначився, запевняють фахівці. Таких, згідно з дослідженнями, – від 14 до 20%. А ще – реальна явка на виборчі дільниці, кажуть експерти.

Питання полягає в тому, чий електорат більш мобілізований, незважаючи ні на що піде на вибори

«Люди завжди хочуть виглядати краще, і ми прекрасно розуміємо, що не буде 60% (явки – ред.). І тут велике питання, якою саме буде явка реальна. І, точніше, питання полягає в тому, чий електорат більш мобілізований, незважаючи ні на що піде на вибори», – пояснює завідувач кафедри методів соціологічних досліджень Харківського національного університету імені Каразіна Олександр Кізілов.

Багато людей на вибори не прийде, упевнений один із організаторів намету «Все для перемоги» Борис Редін. Біля волонтерського намету, розташованого посеред центральної площі Харкова, співкоординатор харківського Євромайдану спілкується з різними людьми.

«Всім набридло, купа кандидатів, а люди думають, що обирати немає кого. Інші, у меншій кількості, знають, кого обирати, і хочуть, щоб обрали саме їхніх кандидатів», – пояснює свій прогноз Редін.

Та додає: більшість тих, хто таки дійде до скриньок, обере нинішнього секретаря міської ради: «Коли постане питання обирати між Добкіним чи Тереховим, я думаю, що – Терехов. Скоріш за нього проголосують. Навряд чи за Добкіна, бо він дуже-дуже одіозний. Нікому тут не потрібен «русский мир» і таке інше».

А от проукраїнським силам не вистачило єдності, аби поборотися за посаду міського голови, хоча шанси, розмірковує Борис Редін, були: «Я взагалі думаю, що максимально можна було б досягнути навіть таких цифр, як 20%, до 30. Можливо було б вийти у другий тур з Тереховим, і все таке інше, але ми не маємо консолідації».

Чи «виграє» Кернес вибори і після смерті?

Від старту передвиборчої кампанії її лідери так чи інакше розігрували карту наближеності до Геннадія Кернеса, кажуть фахівці. Один довгий час працював у команді попереднього мера, інший був другом.

«Вплив Кернеса на ці вибори очевидний. Терехов з Кернесом асоціюється більше, ніж Добкін. І багато хто думає, що Терехов – як продовження лінії Кернеса», – каже Борис Редін.

«Я думаю, якби була можливість включити Кернеса в бюлетень, він би якщо не переміг, то в другий тур вийшов би в цих виборах, це точно», – пояснює депутат Харківської міської ради від «Блоку Світличної «Разом», юрист за фахом, який був одним зі співзасновників «Харківського антирокупційного центру», який розслідує сумнівні витрати чиновників з міського бюджету, Ігор Черняк.

Він був чи не єдиним опонентом Кернеса у міськраді щодо бюджетних витрат. Саме йому за послідовну позицію щодо мільйонів з міського бюджету на реконструкцію зоопарку Кернес обіцяв там «власну клітку».

Під час великого інтерв’ю виданню «Бабель» у березні цього року Ігор Терехов стверджував: Кернес готував з нього наступника. Нині покійний мер за життя очікував від Терехова, за його словами, «продовження розвитку міста і тієї динаміки, яку ми набрали».

Натяки на спільну роботу з покійним мером зобразили на банерах Михайла Добкіна, де він пообіцяв продовжити почате разом.

Та чи є два лідери передвиборчої гонки саме послідовниками Кернеса? Скоріше вони хочуть такими здаватися для виборців, каже Ігор Черняк.

«Я особисто від цих виборів не чекаю якихось позитивних змін у місті. І я б це не пов’язував на теперішній момент з Кернесом чи з продовженням його епохи чи стилю управління. Я би говорив про те, що ті кандидати основні, на превеликий жаль, з моєї особистої точки зору, не можуть запропонувати місту нічого нового», – додає Черняк.

У другому турі може все помінятися

За два дні до виборів все ще відкритим залишається питання – чи буде другий тур. І це експерти називають чи не єдиною інтригою цих перегонів.

«У другому турі може все помінятися, і антирейтинг буде мати набагато більше значення, ніж відкриття скверів чи засилля політичної реклами», – підсумовує Юлія Біденко.