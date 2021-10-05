Григоренко vs Жуков: у Харкові триває епопея з перейменуванням

ХАРКІВ – У Харкові проспекту маршала Жукова повернули назву на честь правозахисника та бойового офіцера Петра Григоренка. Апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляцію представників харківської мерії. Ті вчергове намагалися довести, що радянський маршал має право на увічнення у Харкові. У мерії запевнили – боротьбу не завершено. Подаватимуть касаційну скаргу. То як же називатиметься проспект?

Історія перейменувань або – хто кого?

На проспекті Петра Григоренка в Харкова досі на будинках адресні таблички зі старою назвою – «маршала Жукова». Вони висять на рівні третього поверху. Це ноу-хау боротьби з опонентами вигадав нині вже покійний міський голова Геннадій Кернес. Аби їх складно було зняти та замінити.

Хрестовий похід проти декомунізації Жукова Кернес розпочав у 2019 році. 9 травня на Меморіалі слави під час святкових заходів міський голова заявив про повернення історичної справедливості та зміну назви проспекту.

«Маршал Жуков має право на життя і має право його ім’я носити будь-який проспект, вулиця. Я працюю у рамках діючого законодавства та ми нічого не порушуємо!» – пояснив тоді свою позицію Геннадій Кернес.

Вже 19 червня 2019 року на черговій сесії міської ради більшість депутатів проголосували за перейменування. Та повернули проспекту Петра Григоренка ім’я маршала Жукова.

До суду надійшло 5 позовів від політичних сил та окремих депутатів. У вересні рішення сесії оскаржили. Визнали – його приймали з процедурними порушеннями. Апеляційний суд також підтвердив незаконність перейменування.

Наступний раунд протистояння щодо Жукова відбувся в лютому 2020 року. Питання знову було винесене на голосування під час сесії міської ради. «За» висловилися 52 депутати, проти – 8, жодного, хто б утримався.

Вже у червні того ж року друге перейменування було скасоване судом. Позов подавала Харківська обласна організація Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Ми зараз сидимо у цій залі тому, що народ України під керівництвом Жукова здобув перемогу

15 лютого 2021 року харківська міськрада програла і апеляцію. А 23 лютого сталося третє пришестя радянського маршала за підтримки більшості вже новообраних депутатів міської ради.

Під час сесії свою позицію щодо Жукова висловив і Ігор Терехов – секретар Харківської міської ради.

«Той народ, який не пам’ятає минулого, не має майбутнього. Ми зараз сидимо у цій залі тому, що народ України під керівництвом Жукова здобув перемогу», – зазначив Терехов у відповідь на вимогу декого з депутаті не голосувати за перейменування.

Судова тяганина: хто проти кого?

Оскаржувати третє рішення про перейменування до суду пішли депутати міськради від «Блоку Світличної «Разом» Дмитро Булах та Ігор Черняк, «Європейська солідарність» та Харківська обласна організація Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Три позови об’єднали в одне провадження. Опоненти мерії наголошували, перед рішенням не було громадських слухань, а ще міськрада мала керуватися законом про декомунізацію. Хоча самі представники мерії під час суду запевняли – увічнювали пам’ять перемоги над нацизмом.

Від сьогоднішнього числа це – проспект Петра Григоренка. Дуже сподіваюся, що влада нарешті схаменеться

Суд скасував і третє перейменування від Харківської міської ради. Така ж доля чекала і апеляцію мерії. Справу було розглянуто за один день. У задоволенні скарги міськраді було відмовленого.

«Від сьогоднішнього числа це – проспект Петра Григоренка. Маршал Жуков, щоб повернутися до нього, треба прийняти ще якесь рішення, яке, звісно що, нами буде оскаржене. Дуже сподіваюся, що влада нарешті схаменеться», – зазначив після засідання один з представників позивачів Андрій Коломійцев.

Та у мерії заявили – справу не завершено. Вони подаватимуть касацію.

«Суд не надав можливості представникам Харківської міської ради надати пояснення в обсязі, достатньому для обґрунтування апеляційної скарги, неповно дослідив усі обставини у справі та не врахував аргументи та доводи представників міської ради», – йдеться у офіційній заяві на сайті установи.

Чому не крапка у справі?

Нову назву на честь правозахисника та генерала Петра Григоренка проспект у середмісті Харкова отримав у травні 2016 року. Тоді розпорядженням голови Харківської ОДА Ігоря Райніна, відповідно до закону про декомунізацію, разом із проспектом Жукова було змінено назви 62 об’єктів – районів, вулиць та провулків, станцій метро.

Саме через це розпорядження міськрада позивалася до облдержадміністрації. У суді представники мерії доводили – документ не є дійсним, адже було порушено порядок його реєстрації. Та скасувати вимагали лише один пункт – про перейменування проспекту Жукова.

16 червня 2021 року окружний суд задовольнив позов міської ради. Поки що воно не набрало сили, адже облдержадміністрація подала апеляційну скаргу.

«Якщо це рішення встоїть у апеляції, то це підриває декомунізацію не тільки у Харкові, а взагалі по Україні. Тому що це – судовий прецедент», – зазначив один з опонентів міської ради Володимир Рисенко.

«Ніхто не буде знати, як називатиметься проспект. Вони будуть вважати, якщо все скасовано, то ми повертаємося до того першого Жукова, який ще в 90-му році був перейменований. А ми будемо вважати, що все одно декомунізація відбулася», – каже ще один опонент міськради Андрій Коломійцев.

Розгляд апеляції, яка може призвести до такої юридичної колізії, відбудеться 7 жовтня.