За пропаганду комуністичного режиму Кернес несе особисту відповідальність – Ясиневич

Міський голова Харкова Геннадій Кернес несе особисту відповідальність за пропаганду комуністичного тоталітарного режиму – так в ефірі Радіо Свобода прокоментувала відновлення пам’ятника радянському військовому діячу Георгію Жукову керівник програм Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич.

«Маємо на всю Україну один невеличкий кейс. У Харкові ця історія відбувається з перемінним успіхом. Два метри погруддя, яке ставлять, знімають, ставлять, знімають... Я думаю, що рішення буде ухвалюватися у тому числі в судовому порядку за участі поліції. Тому що Кернес несе персональну відповідальність, згідно з законом, за пропаганду комуністичного тоталітарного режиму. У Харкові громадяни подали в суд з цього приводу. Інститут національної пам’яті подав звернення до прокуратури відповідно», – зазначила вона.

Ясиневич також нагадала, що повернення пам’ятника Жукову в Харкові є порушенням.

Інститут національної пам’яті звернувся до Національної поліції та Генеральної прокуратури. Відомство просить поліцейських порушити кримінальне провадження і розслідувати обставини відновлення погруддя, а Генеральну прокуратуру – звернутися до суду з позовом до Харківської міської ради і через суд домогтися демонтажу пам’ятника.

Сам Кернес наполягав, що позиція Інституту національної пам’яті «повністю не відповідає об’єктивному законодавству з декомунізації».

В установі нагадують, що, згідно з законом про засудження комунізму і нацизму, комуністичною символікою є зокрема пам’ятники, присвячені людям, які обіймали керівні посади в комуністичній партії за часів СРСР.

11 липня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що пам’ятник маршалу СРСР Георгію Жукову відновили. Також на сайті Харківської міської ради з’явилася інформація про те, що відновлення погруддя фінансувала партія «Опозиційний блок».

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2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст маршалу СРСР Георгію Жукову. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам’ятник.

Увечері 13 червня поліція провела обшуки в квартирах двох активістів у зв’язку зі знесенням пам’ятника.

Також у червні Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту в місті імені Георгія Жукова – раніше вулицю перейменували на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в рамках декомунізації.