Вибори мера Харкова. «Немає однозначного лідера з переманювання електорату Кернеса»

Оксана Нечепоренко

ХАРКІВ – Лише рік тому харків’яни визначилися із мером і от знову мають обирати. Адже через смерть чинного мера Геннадія Кернеса лишилися без фактичного керівника міста. Позачергові вибори призначено на 31 жовтня. Експерти кажуть Радіо Свобода, що попри десяток кандидатів насправді реальних претендентів лише двоє. То ж як саме розподілилися політичні сили та хто головні претенденти?

У Харківській міській раді вакантне місце керівника. За рік після виборів мера міста виборчі дільниці відкриються знову. Цього разу серед кандидатів не буде Геннадія Кернеса. Його обрали мером фактично позаочі. Під час виборів керівник міста вже тривалий час перебував у німецькій клініці «Шаріте», де і помер після ускладнень від коронавірусу 17 грудня 2021 року.

Передвиборчий Харків нині нагадує будмайданчик. Навіть Харківські теплові мережі, представники яких за пізнього Кернеса не коментували майже нічого, нині чи не щотижня кличуть журналістів на прес-тури. Презентації нових транспортних маршрутів, відкриття зоопарку, відвідини лікарень через ковід. І чи не кожен захід проходить за присутності Ігоря Терехова.

Секретар Харківської міськради використовує адмінресурс за передвиборчою традицію провладних кандидатів, вважають спостерігачі ОПОРИ. Серед прикладів – роздача у будь-якій кількості безкоштовних запрошень до оновленого зоопарку під час зустрічей з харківцями. Інакше дістати такі запрошення доволі складно. «Отже тут є певні ознаки підкупу виборців», – каже представник харківської ОПОРИ Микола Зінченко.

У Михайла Добкіна, колишнього мера, екскерівника області та екснардепа, за його програмою «Довіра» збирали персональні дані виборців, аби за перемоги цього кандидата виділяти соціально незахищеним верствам населення з міської програми по 2 тисячі гривень на оплату комунальних послуг.

Є і ознаки підкупу виборців

«Тут є і ознаки підкупу виборців але, фактично, обіцянка про підкуп виборців. І є питання збору персональних даних, бо невідомо як вони ще можуть бути використані», – пояснює Микола Зінченко.

Та за чинним законодавством притягнути до відповідальності Ігоря Терехова та Михайла Добкіна за ймовірні порушення не можна. Бо все це сталося до офіційної реєстрації їх кандидатами.

Рептилоїди та інші фейки

Робочий день, біля будівлі міськради – вантажівка. На причепах – два великих банери з обличчям Ігоря Терехва, та підпис: «Краде, але робить? Робить, але краде?»

З приводу такого перфомансу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею – хуліганство. А вже за день реклама саме з цим банером з’явилася у YouToube від кандидатки на посаду міського голови, депутатки міської ради від «Слуги народу» Аліни Мустафаєвої.

У нинішній кампанії активно використовуються інформаційні технології. Та найбільше уваги приділяється анонімним Телеграм-каналам, та іншим соцмережам для розповсюдження фейків, звинувачень та чорного піару.

За дослідженнями ОПОРИ, за три літніх місяці саме на чорний піар у соцмережах було витрачено близько 15 тисяч доларів. Найчастіше він стосувався двох фаворитів перегонів.

Використовується фейкова соціологія, фейкові праймеріз та навіть теорії змов.

Інформація, яка розповсюджувалась, що один з кандидатів є рептилоїдом

«Була інформація, яка розповсюджувалась, що один з кандидатів є рептилоїдом. Також один з таких фейків, який починає працювати, що, скоріш за все, вибори не відбудуться через погіршення карантинних умов і все оберуть за нас, а ви навіть не ходіть», – наводить приклади політологиня Юлія Біденко.

Колишній суддя, директор м’ясокомбінату, секретар міськради, та християнський соціаліст

Із 15 кандидатів, які подали документи до тервиборчкому, відмовили лише двом. Серед них – Віктор Кеммель. Від нього у комісії лише заява, де вказано, що він творча людина із науковими здібностями. У реєстрації Кеммелю відмовлено через несплату грошової застави, яку вносить кожен кандидат. Сплачувати її пан Кеммель відмовився, бо це «погіршує його майновий стан».

Посвідчення кандидата отримали 13-ро. Тут і харківський підприємець та блогер Олександр Кондрусик, колишній суддя Апеляційного суду Харківської області, а нині депутат міськради від «партії Шарія» Володимир Плетньов.

Останній розглядав досить гучні справи, серед яких апеляція на вирок антимайданівцю Ігнату Кромському, більше відомому під прізвиськом «Топаз». Тоді колегія суддів, у складі якої був і Плетньов, залишила вирок без змін – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А ще у 2012 році Плетньову спалили його Lexus, припаркований біля суду.

Мерські амбіції має і Сергій Ряполов – активіст, який довгий час судився з Геннадієм Кернесом через викрадення та тортури у 2014 році. Як єдиний кандидат від проукраїнських сил міста на пост мера претендує лідер харківського крила «Нацкорпусу» Костянтин Немічев. Від «Європейської солідарності» зареєстрували депутата Харківської облради Олександра Скорика. Він є директором богодухівського м’ясокомбінату «М’ясний».

Претенденти і фаворити

Терехов і Добкін, Добкін і Терехов. Розрив, як я розумію, невеликий

Більшість кандидатів – самовисуванці. А от у лідерах лише двоє.

«Терехов і Добкін, Добкін і Терехов. Розрив, як я розумію, невеликий, це має радувати Добкіна, скоріш за все, – каже Радіо Свобода медіатехнолог Олександр Костенко, – Інших суперників не буде. І навіть не має сенсу обговорювати нижче першої двійки, тому що це буде комічний список».

Саме цю пару також виділяють і у харківському осередку Комітету виборців України. Про це свідчить соціологічне опитування від центру SOCIS, проведене наприкінці вересня. На момент опитування харків’яни найбільше голосів віддали б саме за цих кандидатів. Хоча що до довіри, Добкін – є лідером антирейтингу на противагу Терехову, якому хакрів’яни довіряють найбільше.

«Електорат Кернеса»

Під час великого інтерв’ю виданню «Бабель» у березні цього року Ігор Терехов стверджував – Кернес готував з нього наступника. Нині покійний мер за життя очікував від Терехова, за його словами, «продовження розвитку міста і тієї динаміки, яку ми набрали».

Натяки на спільну роботу з покійним мером містяться на банерах Михайла Добкіна. Там від обіцяє продовжити почате разом.

Обидва – соратники Кернеса, обидва – харківські патріоти та господарники, а не професійні політики. Саме так позиціонують себе два лідери перегонів. Та це лише омана, що вони висмикують один в одного виборців покійного мера. Електорат Кернеса неоднорідний і голосуватимуть за Терехова і Добкіна різні люди, каже Радіо Свобода Юлія Біденко.

«Пан Добкін більше проросійськи орієнтований. Його обіцянка повернути шкільне викладання російською, святкувати свої свята без Києва і їхніх вказівок про це свідчить. У той час коли Терехов загравав з проблемами історичної пам’яті і мови, але намагається зараз розширити і залучити до лав своїх виборців більш прогресивний і менш політизований електорат», – пояснює політологиня.

Як саме розподілиться електорат попередника, Олександр Костенко прогнозувати не береться. «Немає однозначного лідера з переманювання електорату Кернеса ось прямо до себе у кишеньку», – каже Костенко. І додає: точно не голосуватимуть ні за Добкіна, ні за Терехова послідовні адепти Кернеса, для яких померлий мер лишився єдиним і неповторним.

Передостанній день подання документів до тервиборчкому відзначився заявою, яка може вплинути на розстановку сил. «Опозиційна платформа – За життя» підтримала Михайла Добкіна. Цей кандидат у Харкові людина не нова, та відстоює близькі політичній силі ідеали – захист прав російськомовних громадян, відновлення миру на Донбасі, виконання Мінських угод тощо», – йдеться у заяві на офіційному сайті партії.

У підвалинах такого рішення може бути намагання іміджево відокремитися від «Успішного Харкова», та протиставити двох кандидатів, вважає Юлія Біденко. «Їх почали не те що порівнювати, а явно «Успішний Харків» випереджає ОПЗЖ і здобуває на минулих виборах більше підтримки харків’ян», – пояснює політологиня.

Не хочуть Терехова персонально, але Добкіна вони не хочуть ще більше

«Це, безумовно, мало – полоскотати нерви штабу Терехова, – каже Олександр Костенко, – доля електорату ОПЗЖ у Добкіна є і вона у нього більша за Терехова». Та такий крок неочікувано може додати секретарю міськради голосів. Мова про тих, для кого персона християнського демократа з флером «руського міра» є неприйнятною».

«Добкін продовжує сильно асоціюватися на місцевому рівні (з «рускім міром» – ред.), серед інших політиків він найбільш «ватний». Тому у Терехова раптово можуть опинитися ті виборці, які не хочуть Терехова персонально, але Добкіна вони не хочуть ще більше», – каже Костенко.

Свого кандидата у Терехові можуть побачити і виборці, які очікували єдиного проукраїнського кандидата.

Чи має шанс проукраїнський Харків?

«Раніше як думалося, – єдиний кандидат не можливий допоки живий Геннадій Адольфович. Ну ось, Геннадій Адольфович виявився не живий. Допомогло це? Ні, не допомогло», – говорить Олександр Костенко про спробу перемовин та висунення єдиного кандидата від проукраїнських патріотичних сил Харкова.

Розмови щодо об’єднання зусиль на позачергових виборах міського голови у проукраїнських колах точилися з весни цього року.

«Все впиралося в те, що у процесі мають брати участь дві найбільші патріотичні сили Харкова це Блок Світличної та ЄС. І ми – антагоністи. Відносини не теплі поміж нами», – пояснює початок процесу член Блоку Світличної «Разом» Дмитро Булах. Саме він деякий час був одним зі співмодераторів перемовин.

Незабаром кількість учасників перемовин скоротилася від десятки до п’ятірки політсил. Це «Голос», «Демократична сокира», «Нацкорпус», «ЄС» та «Акцент» – політична партія, лідером якої є колишній губернатор Харківщини Ігор Балута.

Наприкінці серпня відбулося голосування щодо трьох кандидатів – Костянтина Немічева від «Нацкорпусу», Олександра Скорика від «ЄС» та Микити Соловйова від «Демократичної сокири».

Перемогу здобув Немічев, а «ЄС» вийшла з процесу, відкликавши підпис під підрахунком голосів. «З огляду на наявність інформації щодо кулуарних домовленостей одного з суб’єктів процесу», – йдеться у заяві на офіційній сторінці у Фейсбук політичної сили. Начебто підписант від «Акценту» не мав повноважень, а отже процес без переголосування не є легітимним.

Процес розвивався, як проєкт не дуже прозорий, кулуарність перемовин

«Блок Світличної «Разом» вийшов у середині перемовин. «Процес розвивався, як проєкт не дуже прозорий, кулуарність перемовин», – пояснює Дмитро Булах. На нинішніх виборах власного кандидата політична партія не має.

«Мінусом цього процесу було те, що не залучили громадськість до цього процесу. Це був партійний міжсобойчик», – каже Юлія Біденко, – Не було політичної волі домовлятися».

Кого підтримають «слуги»?

У серпні цього року стало відомо: пропрезидентська партія не висуватиме власного кандидата на виборах у Харкові. «Я поспілкувався з харків’янами, то поки ми не будемо нікого висувати, тому що немає сильної кандидатури, яка може боротися», – цитує голову фракції Давида Арахамію «Українська правда».

Поразка «Слуг народу» у регіоні стала очевидною ще на попередніх місцевих виборах, коли вони не змогли піднятися навіть на друге місце. А скандали з вже єксголовою облдержадміністрації Айною Тимчук, та єксголовою облради Артуром Товмасяном, якого підозрюють у хабарництві, боляче вдарили по іміджу. У цих умовах рішення не висувати кандидата, упевнена Юлія Біденко, мабуть правильне.

То кого ж підтримає Офіс президента у таких умовах? Переможця. Саме такі мессиджі, на думку політологині, з’являються як від президента так і від його оточення. Натомість Олександр Костенко упевнений, підтримку влади та дотичних кіл має лише один кандидат.

«Терехов продовжує перебувати в якихось домовленостях з Києвом та з іншими гравцями – його риторика свідчить про це», – каже Олександр. І ця підтримка не стала слабшою навіть після звільнення з посту міністра МВС Арсена Авакова, з яким пов'язують пана Терехова, вважає оглядач.

Ще місяць кандидати боротимуться за голоси виборців. І боротьба, виходячи зі старту кампанії, обіцяє бути запеклою. Співрозмовники Радіо Свобода не беруться прогнозувати, чи обійдеться волевиявлення одним туром. А от найбільшою інтригою залишається розрив між фаворитами. Саме це, за умови другого туру, визначатиме як розподіляться голоси харківців.