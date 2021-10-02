Кличко відреагував на «Марш за Київ»

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влада робить «багато з того, що озвучили учасники «Маршу за Київ». На акцію з вимогою реалізувати у місті близько 100 реформ, щоб зробити Київ «містом для життя» і «містом для людей» Кличко відреагував у себе в фейсбуці.

«Це добре, що є активні кияни, які заявляють про те, якою хочуть бачити нашу столицю. І я вдячний їм за це. Зазначу, що місто насправді сьогодні робить багато з того, що озвучили учасники «Маршу за Київ». І встановлює станції для моніторингу стану повітря, і запроваджує більш безпечні технології очищення води (не хлором), закуповує новий громадський транспорт, вдосконалює систему паркування, оновлює та створює нові зелені зони, наприкінці року плануємо винести на громадські слухання проєкт Генплану», – написав Кличко.

При цьому він визнав, що «ще багато всього потрібно зробити для комфорту в Києві».

2 жовтня понад 40 громадських організацій Києва і міських ініціатив організували перший об’єднаний «Марш за Київ». Вони закликали реалізувати у місті близько 100 реформ.

Учасники акції тримали плакати з гаслами: «Вимагаємо місто для життя», «Модернізм не совок», «Збережімо архітектурну спадщину Києва», «Київ – для людей», «Має зеленіти Київ, а не Дніпро».

Спільними вимогами учасники називають припинення незаконної забудови, реформу громадського транспорту і мобільності, розвиток самоврядування районних рад, чисту воду і повітря, а також схвалення нового Генерального плану. Активісти закликали припинити вирубування дерев, забезпечити тротуари без ям і майданчики для вигулу собак, розвивати громадські вбиральні й соціальне житло, прибрати некомфортні «жовті маршрутки».

До маршу долучилися 18 колон, тематичну направленість яких містяни обирали самостійно.