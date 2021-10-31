Поліція заявила, що розглядає понад 200 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом

Поліція розглядає понад 200 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, що проходить в неділю в Україні. Як цитує сайт МВС заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, за частиною цих повідомлень інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Повідомляється, що загалом від початку виборчої кампанії до територіальних підрозділів поліції надійшло 208 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства: у Херсонській області – 58, Черкаській – 59, у Харківській – 41, в інших регіонах – 50 повідомлень.

«У нас на сьогодні 1211 дільничних виборчих комісій взято під охорону. Дві окружні виборчі комісії та 56 територіальних виборчих комісій також взято під охорону», – повідомив Фацевич.

Він уточнив, що вранці не розпочали роботу дві дільничні комісії, наа Львівщині госпіталізували голову ДВК, у Харкові захворіли два члени виборчої комісії.

За словами Олександра Фацевича, поліція взяла під охорону майже 1270 виборчих дільниць.

Про окремі порушення в перебігу виборів повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці рух «Чесно».

Радіо Свобода у неділю проведе ефір, присвячений виборам мера Харкова. Початок о 19:45.

Сьогодні у Херсонській та Черкаській областях проходять проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та 197. Крім того, жителі Харкова обирають міського голову, а мешканці 21 регіону держави беруть участь у проміжних та повторних виборах депутатів місцевих рад, позачергових виборах сільських, селищних та міських голів.