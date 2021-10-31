Сьогодні у Харкові обирають мера, у Херсонській та Черкаській областях – проміжні вибори народних депутатів

У неділю, 31 жовтня, жителі Харкова обирають міського голову, а у Херсонській та Черкаській областях проходять проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та №197.

Крім того, на території 21 регіону держави відбуваються проміжні та повторні вибори депутатів місцевих рад, позачергові вибори сільських, селищних міських голів.

Як повідомили у Нацполіції, напередодні «день тиші» минув без серйозних правопорушень.

«День тиші» пройшов без суттєвих порушень. За інформацією Ситуаційного центру і тією інформацією, яку нам надали, до поліції надійшло 16 повідомлень про можливі правопорушення і події», – заявив заступник голови Нацполіції Фацевич під час відео-наради.

За його словами, до поліції Харківщини надійшло 9 таких повідомлень, по три – зареєстровані у Львівській та Херсонській областях, ще одне – на Донеччині. Вісім повідомлень стосувалися дій щодо можливої фальсифікації, підроблення, викрадення чи пошкодження виборчої документації, три – незаконної агітації.

Радіо Свобода у неділю проведе ефір, присвячений виборам мера Харкова. Початок о 19:45.

Станом на 8:15 у Харкові почалося голосування, не була відкрита одна спецдільниця (через хворобу двох членів комісії), повідомили у поліції Харкова. Всього виборчий процес здійснюється у понад 600 дільницях міста. Громадський порядок у день виборів забезпечують понад 2 тисячі співробітників поліції.

У Харкові на посаду мера претендують 10 кандидатів. Позачергові вибори призначили через смерть у грудні минулого року мера Харкова Геннадія Кернеса.

Позачергові вибори в 184 та 197-му округах проходять через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скичка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.