ЦВК озвучила перші дані щодо явки на виборах у Харкові та в Херсонській і Черкаській областях

Станом на 13:00 явка на позачергових виборах мера Харкова склала 12,8%, повідомила Центральна виборча комісія.

Водночас станом на 12:00 участь у позачергових виборах народних депутатів на виборчих округах №184 (Херсонщина) і №197 (Черкащина) взяли близько 12% виборців, додало відомство. Зокрема,на 184-му виборчому окрузі опівдні явку оцінили у 11,94%, на 197-му – 12,32%.

У неділю, 31 жовтня, жителі Харкова обирають міського голову, де на цю посаду претендують 10 кандидатів. Позачергові вибори призначили через смерть у грудні минулого року мера Харкова Геннадія Кернеса.

Позачергові вибори також проходять в округах №184 (Херсонщина) і №197 (Черкащина) через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скичка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Поліція вже заявила, що розглядає понад 200 повідомлень, пов’язаних із цим виборчим процесом. Про деякі порушення звітує на своїй сторінці у фейсбуці рух «Чесно».

Радіо Свобода у неділю проведе ефір, присвячений виборам мера Харкова. Початок о 19:45.