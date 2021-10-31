Вибори мера Харкова: Терехов набирає понад 50% голосів – два екзитполи

Два екзитполи вказують на перевагу Ігоря Терехова на виборах мера Харкова 31 жовтня.

Компанії New Image Marketing Group, Human Research, які входять до «Харківської соціологічної мережі», провели дослідження на замовлення «Комітету виборців України».

За їхніми даними, результати такі:

Ігор Терехов («Блок Кернес – Успішний Харків») – 53,8%

Михайло Добкін – 24,5%

Олександр Скорик («Європейська солідарність») – 6,7%

Констянтин Немічев – 5,3%

Аліна Мустафаєва - 3,4%

Володимир Плетньов («Партія Шарія») – 3,3%

Денис Ярославський – 1,5%

Решта кандидатів набрала менше 1%. За словами представника організаторів екзитполу, для нього опитали 7 490 людей.

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Результати екзитполу оприлюднив також центр «Соціальний моніторинг», заявивши про 8 294 опитаних. За його даними:

Ігор Терехов («Блок Кернес – Успішний Харків») – 51,9%

Михайло Добкін – 27,6%

Олександр Скорик («Європейська солідарність») – 6,4%

Констянтин Немічев – 5,1%

Аліна Мустафаєва - 3%

Володимир Плетньов («Партія Шарія») – 2,5%

Денис Ярославський – 1,4%

За даними громадянської мережі «Опора Харків», на виборах мера Харкова явка виборців на 16 годину складала 22,7% із похибкою 0,9%.