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Осінній Харків у фото: погляд з Держпрому

Побачити Харків з висоти понад 60 метрів. Цей атракціон віднині доступний для харків’ян та гостей міста. На 30-річчя незалежності України у центрі міста відкрили оглядовий майданчик.

Нова локація, звідки можна подивитися на Харків зверху, розмістилася у будівлі Держпрому. Цей перший радянський хмарочос є пам’яткою архітектури. Він збудований у стилі конструктивізму і є символом Харкова.

Оглядовий майданчик розміщено у 6-му під’їзді Держпрому на даху 12 поверху. Звідти відкривається вигляд на центр міста. Добре видно обидва корпуси національного університету імені В.Н. Каразіна, та площу Свободи зі сквером та новим сухим фонтаном.

Деталі можна розгледіти завдяки спеціальному біноклю.

Від початку анонсування відкриття нової туристичної локації у харківській облдержадміністрації казали: перші екскурсії мають бути безкоштовними. Та вже у перші дні кількість бажаючих потрапити на оглядовий майданчик перевищила його пропускну здатність.

Нині потрапити до локації можна тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю, за попередньою реєстрацією. За словами представників обласного туристично-інформаційного центру, місця заповнюються дуже швидко і деякі групи вже сформовано наперед.

Екскурсії проходять о 10-й та 11-й годині дня.
Вигляд на сквер та площу Свободи з оглядового майданчика на будівлі Держпрому
1 Вигляд на сквер та площу Свободи з оглядового майданчика на будівлі Держпрому
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Оглядовий майданчик на будівлі Держпрому
3 Оглядовий майданчик на будівлі Держпрому
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Вигляд на корпус Харківського національного університету імені Каразіна (колишній університет ім. Говорова) з оглядового майданчика на будівлі Держпрому
5 Вигляд на корпус Харківського національного університету імені Каразіна (колишній університет ім. Говорова) з оглядового майданчика на будівлі Держпрому
Будівля Харківського національного університету імені Каразіна, старий корпус
6 Будівля Харківського національного університету імені Каразіна, старий корпус
Вигляд на Держпром із землі
7 Вигляд на Держпром із землі
Будівля Держпрому, вигляд&nbsp;з площі Свободи
8 Будівля Держпрому, вигляд з площі Свободи
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Вигляд на місто з оглядового майданчика на будівлі Держпрому
10 Вигляд на місто з оглядового майданчика на будівлі Держпрому
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Вигляд на місто та телевізійну вежу Харкова з оглядового майданчика на будівлі Держпрому
13 Вигляд на місто та телевізійну вежу Харкова з оглядового майданчика на будівлі Держпрому
Вигляд з площі Свободи на будівлю ХОДА
14 Вигляд з площі Свободи на будівлю ХОДА
Сквер біля площі Свободи з сухим фонтаном
15 Сквер біля площі Свободи з сухим фонтаном
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