Осінній Харків у фото: погляд з Держпрому

Побачити Харків з висоти понад 60 метрів. Цей атракціон віднині доступний для харків’ян та гостей міста. На 30-річчя незалежності України у центрі міста відкрили оглядовий майданчик.



Нова локація, звідки можна подивитися на Харків зверху, розмістилася у будівлі Держпрому. Цей перший радянський хмарочос є пам’яткою архітектури. Він збудований у стилі конструктивізму і є символом Харкова.



Оглядовий майданчик розміщено у 6-му під’їзді Держпрому на даху 12 поверху. Звідти відкривається вигляд на центр міста. Добре видно обидва корпуси національного університету імені В.Н. Каразіна, та площу Свободи зі сквером та новим сухим фонтаном.



Деталі можна розгледіти завдяки спеціальному біноклю.



Від початку анонсування відкриття нової туристичної локації у харківській облдержадміністрації казали: перші екскурсії мають бути безкоштовними. Та вже у перші дні кількість бажаючих потрапити на оглядовий майданчик перевищила його пропускну здатність.



Нині потрапити до локації можна тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю, за попередньою реєстрацією. За словами представників обласного туристично-інформаційного центру, місця заповнюються дуже швидко і деякі групи вже сформовано наперед.



Екскурсії проходять о 10-й та 11-й годині дня.