Вибори мера Харкова: хто замінить Кернеса?

Вибори мера Харкова-2021: чи буде другий тур і хто стане новим мером міста? Куди рухатиметься Харків після виборів, в якому в 2014 році ледь не створили «ХНР»? Кому з кандидатів симпатизує центральна влада? Чому кандидати досі використовують ім'я Геннадія Кернеса?

На ці питання шукаємо відповіді у прямій трансляції Радіо Свобода за першими підсумками виборів.

31 жовтня у Харкові обирають міського голову. Серед головних претендентів – нинішній виконувач обов’язків міського голови Ігор Терехов і відомий політик, ексголова Харківської ОДА та ексміський голова Харкова Михайло Добкін.

Посада міського голови вакантна від того часу, як помер попередній мер Харкова Геннадій Кернес. Він керував містом 10 років.