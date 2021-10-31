Вибори народних депутатів: ЦВК повідомила про явку на дільницях двох округів станом на 16:00

Центральна виборча комісія повідомила про явку на виборах народних депутатів на двох округах у Херсонській та Черкаській областях.

За даними ЦВК, на окрузі 184 (Херсонська область) явка склала 18,05%. На 197-му (Черкаська область) проголосували 21,16% виборців.

«За повідомленнями, що надходять до Комісії, зокрема, від ОВК, на 16.00 надзвичайних подій та значних порушень, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано», – йдеться в повідомленні комісії.

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За даними громадянської мережі «Опора Харків», на виборах мера Харкова явка виборців склала 22,7% із похибкою 0,9%.

Голосування триватиме до 20 години.

Радіо Свобода у неділю проведе ефір, присвячений виборам мера Харкова. Початок о 19:45.