Квитки у зоопарк, фото бюлетенів і порожній протокол. Як Харків мера вибирав?

31 жовтня Харків обирав мера. Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови після смерті чинного очільника міста Геннадія Кернеса у грудні 2020 року. Яку проходило голосування, і в чому особливості виборів по-харківськи?

Вибори в цифрах

За крісло міського голови змагались 10 кандидатів.

Голосування проходило на 605 виборчих дільницях, 55 з них розташовувались у лікарнях.

- Явка виборців була вкрай низькою. На час закінчення голосування явка склала 28.6%.

- Явка виборців була вкрай низькою. На час закінчення голосування явка склала 28.6%. Вибори у Харкові виявилися вдвічі дорожчими, ніж витрати усіх кандидатів на проміжних виборах на Черкащині і Херсонщині, підрахували у ГО «Рух ЧЕСНО». Найбільше грошей на виборчу кампанію віддав Ігор Терехов — 7,2 мільйона гривень, що втричі більше, ніж витрати його політичних конкурентів.

Особливості виборів у Харкові

Низьку активність виборців пояснюють тим, що боротьба за посаду мера Харкова відбувалась на фоні чергового спалаху пандемії. За кілька днів до голосування голова парламентського комітету з питань здоровֹֹׄя нації Михайло Радуцький в ефірі одного з телеканалів заявив, що на дільницях необхідно буде показати сертифікат про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест.

Згодом харківська міська рада спростувала це, заявивши, що для голосування необхідно мати лише паспорт. Паралельно вона відкрила 41 пункт вакцинації на виборчих дільницях, що працюють у школах.

Особливістю харківської кампанії є відсутність кандидата від провладної партії, зауважив в інтервֹֹю Радіо Свобода гендиректор Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Слуга народу» не висунула свого кандидата. Якими б не були пояснення з боку партії влади, її дії виглядають нелогічними. Адже мова йде про одне із знакових українських міст.

Перемога на цих виборах мала б бути справою честі для всіх рейтингових політичних партій. Тут ми спостерігаємо усунення від процесу, і це виглядає досить дивно», – каже Олексій Кошель.

Феномен Кернеса

З-поміж десятка претендентів на посаду міського голови безсумнівними фаворитами перегонів, на думку політичних оглядачів, є в.о. міського голови секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, який представляє партію «Блок Кернеса – Успішний Харків» і самовисуванець, ексголова Харківської ОДА й народний депутат декількох скликань Михайло Добкін.

Під час передвиборчої кампанії вони обидва активно експлуатували тему наближеності до Геннадія Кернеса і називали себе послідовниками його політики.Проте, на думку Олексія Кошеля, міф про Кернеса як незмінного «хазяїна» міста впродовж 15 років значною мірою є роздутим.

Говорити про харківський феномен Кернеса не варто

«Він справді мав вплив, і цей вплив був значно більший, ніж вплив політичних партій. До цього часу багато виборців орієнтуються на кандидатів з огляду на їхню близькість до команд Кернеса чи до нього особисто. Але говорити про харківський феномен Кернеса не варто», – зазначає голова комітету виборців.

Які порушення?

Станом на 15 годину поліція Харківської області зареєструвала 32 повідомлення про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався сфотографувати свій бюлетень, перебуваючи у кабінці для голосування, повідомляє поліція Харківської області.

Спостерігач Громадянської мережі ОПОРА зафіксував підписання порожнього протоколу.

Крім цього виборців «заманювали» розіграшом телефону, відвідуванням зоопарку і фітнес-центру.

Голова комісії зупинила процедуру голосування через те, що виборець вимагав видати йому бюлетень на підставі електронного паспорту.

За даними одного з екзитполів, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» на виборах лідирує Ігор Терехов – 51,9%, друге місце посідає Михайло Добкін – 27,6%. Третє місце належить кандидату від «Європейської солідарності» Олександру Скорику – 6,4%.