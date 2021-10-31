Нацполіція загалом отримала 129 повідомлень щодо виборів народних депутатів та мера Харкова

Правоохоронці протягом дня зареєстрували 129 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, повідомляє Національна поліція.

При цьому, судячи з заяви відомства, повідомлення надходили також в областей, де вибори не проходили.

«Найбільше порушень зареєстровано в Харківській – 59, у Черкаській – 25 та Львівській областях – 10», – йдеться в даних поліції.

Повідомлення стосувалися:

незаконної агітації – 36

невиконання рішення виборчої комісії – сім

фотографування бюлетеня або виборчої документації – шість

можливого підкупу виборців – п’ять

незаконного знищення виборчої документації – п’ять

порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії – чотири

порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – чотири

фальсифікації виборчих документів або її спроба – чотири

незаконного використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – один

Поліцейські зареєстрували чотири кримінальних провадження, склали три адміністративні протоколи.

Два кримінальних провадження – у Харківській області й на Черкащині – стосувалися надання неправдивих відомостей органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікації виборчих документів. Ще два, у Харківській області –перешкоджання здійсненню виборчого права.

Проміжні вибори народних депутатів пройшли на окрузі №187 у Херсонській області та на окрузі №194 у Черкаській. У Харкові пройшли дострокові вибори мера.