Нацполіція загалом отримала 129 повідомлень щодо виборів народних депутатів та мера Харкова

Правоохоронці протягом дня зареєстрували 129 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, повідомляє Національна поліція.
При цьому, судячи з заяви відомства, повідомлення надходили також в областей, де вибори не проходили.
«Найбільше порушень зареєстровано в Харківській – 59, у Черкаській – 25 та Львівській областях – 10», – йдеться в даних поліції.
Повідомлення стосувалися:
- незаконної агітації – 36
- невиконання рішення виборчої комісії – сім
- фотографування бюлетеня або виборчої документації – шість
- можливого підкупу виборців – п’ять
- незаконного знищення виборчої документації – п’ять
- порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії – чотири
- порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – чотири
- фальсифікації виборчих документів або її спроба – чотири
- незаконного використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – один
Поліцейські зареєстрували чотири кримінальних провадження, склали три адміністративні протоколи.
Два кримінальних провадження – у Харківській області й на Черкащині – стосувалися надання неправдивих відомостей органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікації виборчих документів. Ще два, у Харківській області –перешкоджання здійсненню виборчого права.
Проміжні вибори народних депутатів пройшли на окрузі №187 у Херсонській області та на окрузі №194 у Черкаській. У Харкові пройшли дострокові вибори мера.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ