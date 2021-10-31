ЦВК повідомила про підсумкову явку на двох округах, де обирали народних депутатів

Центральна виборча комісія повідомила про явку на дільницях округів №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область), де 31 жовтня тривали проміжні вибори народних депутатів.

«На момент закриття дільниць явка виборців склала 21,39 % в окрузі № 184 та 25,57 % в окрузі № 197», – йдеться в повідомленні ЦВК.

Комісія порівнює ці дані з показниками позачергових парламентських виборів 2019 року. Тоді на окрузі №184 проголосували 45,96% виборців, на 197-му – 52,01 %.

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Результати виборів повинні бути оголошені до 15 листопада.

Позачергові вибори в 184 та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.