Поліція відкрила ще одне провадження через порушення на виборах мера Харкова

Поліція Харківської області відкрила загалом два кримінальні провадження за фактами порушення виборчого законодавства. Про це йдеться в повідомленні відомства за підсумками виборів мера Харкова 31 жовтня.

За даними поліції, на території міста до 20 години працювали 605 виборчих дільниць. Загалом правоохоронці отримали 52 повідомлення про можливі порушення.

«Відкрито два кримінальні провадження: перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії – одне та одне провадження – за фактом фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації», – заявляють у поліції.

Читайте також: Вибори мера Харкова: явка склала близько 28-29% – міський виборчком

За даними відомства, протягом дня «грубих порушень правопорядку» не було. Поліцейські, за повідомленням, продовжують працювати на виборчих дільницях, охороняючи бюлетені та іншу документацію.

У Харкові на посаду мера претендували 10 кандидатів. Позачергові вибори призначили через смерть у грудні минулого року мера Харкова Геннадія Кернеса. Екзитполи свідчать про перемогу кандидата від «Блоку Кернеса – Успішний Харків» Ігоря Терехова.