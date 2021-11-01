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У Харкові на виборах мера переміг Ігор Терехов – голова тервиборчкому

Ігор Терехов

На позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня переміг секретар міськради, кандидат від партії «Блок Кернеса – Успішний Харків!» Ігор Терехов. Як повідомила голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко ввечері 1 листопада, Терехов набрав 50,66% голосів за підсумками підрахунку 100% протоколів.

Найближчий суперник Терехова, колишній голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін набрав майже вдвічі менше голосів – 82 008, або 28,4% (проти 146 240 у Терехова).

Інші кандидати значно відстали.

Громадянська мережа «Опора» заявила про ряд порушень на виборах міського голови Харкова.

Рух «Чесно» цитує заяву Добкіна про намір позиватися до суду «щоб довести, що його (Терехова – ред.) не обрали харків’яни».

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