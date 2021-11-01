Проміжні вибори в Раду: в обох округах лідирують представники «Слуги народу»

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, в обох округах, де 31 жовтня відбулися проміжні вибори до Верховної Ради, лідирують кандидати від владної партії «Слуга народу».

В окрузі №184 у Херсонській області після підрахунку 97,8% електронних протоколів окружних виборчих комісій перемагає представник партії «Слуга народу» Сергій Козир (64,7%), у найближчого конкурента Ігоря Йосипенка від партії «Європейська солідарність» – 14,3%.

В окрузі №197 на Черкащині за результатами опрацювання 39% електронних протоколів лідирує представник партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський (45,8%). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб має 25,7%.

Остаточні результати виборів повинні бути оголошені до 15 листопада.

Позачергові вибори в 184 та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.