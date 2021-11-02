Зеленський ввів у дію санкції РНБО через російські вибори в ОРДЛО та окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Відповідні укази опубліковані на сайті президента, датовані 30 жовтня.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в повідомленні.

Укази набирають чинності з дня опублікування.

15 жовтня Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти 237 осіб, які брали участь в організації та проведенні виборів до Державної Думи Росії на захоплених бойовиками територіях Донецької і Луганської областей та в окупованому Криму.