РНБО запровадила санкції проти російської мережі MERE та осіб, причетних до незаконних виборів – Данілов

Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальній санкції проти російської мережі магазинів MERE. Це означає, що відтепер вона не може працювати в Україні, повідомив на брифінгу 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання.

«Ще Біла Церква (місто в Київській області – ред.) залишилося, де вони ще там пораються. Після сьогоднішнього засідання РНБО вони не можуть працювати на території нашої країни», – розповів секретар РНБО.

Також Данілов повідомив, що проти ще 237 осіб запроваджені санкції за участь в організації та проведенні виборів до російської Державної думи в окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Рада національної безпеки й оборони на своїх засіданнях регулярно запроваджує санкції, зокрема, проти народних депутатів, проросійських видань, антиукраїнських блогерів, контрабандистів. Нещодавно РНБО запровадила перші санкції за причетність до російських «виборів» на окупованих територіях.