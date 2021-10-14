Засідання РНБО відбудеться 15 жовтня

Рада національної безпеки й оборони України проведе засідання 15 жовтня, повідомила пресслужба РНБО.
«Президент України доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16:00 у Києві засідання РНБО (Офіс президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання», – йдеться в повідомленні РНБО у твітері.
Про питання, які планують розглянути, не повідомляють.
Рада національної безпеки й оборони на своїх засіданнях регулярно запроваджує санкції, зокрема, проти народних депутатів, проросійських видань, антиукраїнських блогерів, контрабандистів. Нещодавно РНБО запровадила перші санкції за причетність до російських «виборів» на окупованих територіях.
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