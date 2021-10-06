Головне на ранок: Україна готує оновлені резолюції щодо Криму, Київ застосував санкції проти російських компаній

Президент України ввів у дію рішення РНБО про санкції проти низки російських компаній і громадян, Україна готує в ООН оновлені резолюції по Криму, «Схемам» вдалося відтворити відео нападу на них в «Укрексімбанку», ОЗХЗ звернулася до влади Росії щодо отруєння Навального, у Франції оприлюднили звіт про сексуальні злочини у місцевій католицькій церкві.

Україна застосувала санкції щодо низки російських компаній і громадян – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки російських компаній і громадян. Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента у вівторок. Відповідно до указу й додатків до нього, санкції РНБО застосовуються до ТОВ «Завод суднової світлотехніки «Маяк», ПАТ «Амурський суднобудівний завод», Федеральне казенне підприємство РФ «Казанський державний казенний пороховий завод» і сінгапурську Zasshid PTE. LTD. Також були внесені зміни до низки попередніх інших РНБО.

Україна до кінця року внесе в ООН оновлені резолюції по Криму – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом повідомив, що оновлені резолюції по Криму будуть внесені в ООН до кінця року. Зеленський, зокрема, висловив висловив сподівання, що Ізраїль підтримає внесені в ООН резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму, вказує ОПУ. Раніше Зеленський закликав країни-члени ООН підтримати майбутні декларації і резолюції щодо ситуації в Криму. Він зазначив, що Генасамблея ООН є одним з майданчиків для вирішення питань Донбасу і Криму.

«Схеми» відновили відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но». Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали.

ОЗХЗ звернулася до влади Росії з питаннями про отруєння Навального

Велика Британія і ще 44 держави – члени Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) через технічний секретаріат ОЗХЗ у Нідерландах звернулися до Росії з офіційними питаннями щодо розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального в серпні минулого року. Згідно з правилами ОЗХЗ, на відповідь у російської влади є 10 днів. Російську владу просять детально описати, які саме кроки вона вжила у зв’язку з використанням хімічної зброї на російській території 20 серпня 2020 року – у запиті вказано, що в Росії є зобов’язання, в тому числі, покарати осіб, причетних до порушення конвенції про заборону хімічної зброї.

Близько 216 тисяч дітей стали жертвами сексуального насильства з боку священників католицької церкви Франції – звіт

Близько 216 тисяч дітей стали жертвами сексуального насильство з боку духовенства Французької католицької церкви з 1950 року. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 5 жовтня. У звіті обсягом майже 2500 сторінок мовиться, що переважна більшість жертв – хлопчики, чимало з них у віці від 10 до 13 років. Як з’ясувала слідча комісія, до злочинів сексуального характеру були причетні від 2900 до 3200 священників. Зазначається, що кількість жертв може зрости, якщо врахувати зловживання, скоєні так званими «мирянами» церкви, якими є, наприклад, вчителі у католицьких школах.