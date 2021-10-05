Україна до кінця року внесе в ООН оновлені резолюції по Криму – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом повідомив, що оновлені резолюції по Криму будуть внесені в ООН до кінця року, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зеленський, зокрема, висловив висловив сподівання, що Ізраїль підтримає внесені в ООН резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму, вказує ОПУ.

«Сподіваємось, що ця позиція (підтримки – ред.) буде зберігатися і надалі. Зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова», – цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

Раніше Зеленський закликав країни-члени ООН підтримати майбутні декларації і резолюції щодо ситуації в Криму. Він зазначив, що Генасамблея ООН є одним з майданчиків для вирішення питань Донбасу і Криму.