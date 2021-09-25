Росія використала ОРДЛО, Зеленський критикує ООН: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Після триденнього голосування за нову російську Держдуму правляча партія «Єдина Росія» знову отримала конституційну більшість у парламенті. Опозиціонери в Росії заявили про масштабні фальсифікації, але ЦВК проігнорувала ці закиди. КПРФ подвоїла своє представництво у парламенті, ще до традиційної «четвірки» додалася партія «Нові люди», яку оглядачі також називають кремлівським проєктом. Вперше

«проголосували» за Держдуму жителі окупованої частини Донбасу, яким Кремль посилено видавав паспорти, змушував оформлювати СНІЛС, необхідний для дистанційного голосування, запустив сотні автобусних та десятки залізничних рейсів до Ростовської області, намагався переконати: після виборів життя в «республіках» поліпшиться, або просто відбирав паролі до пошти під загрозою звільнення з роботи. Через це, а також примушення до голосування у Криму, Верховна Рада заявила, що не визнає нову Держдуму легітимною. За даними російської ЦВК, дистанційно проголосували 150 із більше ніж 650-ти тисяч власників російських паспортів в ОРДЛО. Утім, українська омбудсвумен заявила про 380 тисяч людей, подібну ж цифру озвучила і Східна правозахисна група. Навіщо Володимирові Путіну знадобилося так напружуватись через якісь сотні тисяч голосів з ОРДЛО – та які в нього плани на нову Держдуму? Обговорювали в ефірі.



«Якщо ООН на це дієво, потужно не відреагує... Що це, як не доказ того, що оживляти ООН пізно?»: Володимир Зеленський на 76-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку заявив про те, що Росія насильно паспортизує українських громадян та змушує їх голосувати на своїх виборах – і закликав організацію жорстко відреагувати. Дорікнув за анексію Криму Володимирові Путіну перед усім світом і президент Туреччини Реджеп Ердоган, викликавши «жаль» в Кремлі. Напередодні свого виступу Зеленський, як і Джозефу Байдену до того, передав генсеку ООН Антоніу Ґутеррішу список із 450-ти українців, яких Москва утримує в тюрмах в ОРДЛО, анексованому Криму та на своїй території. ООН в свою чергу у новому звіті зафіксувала загострення на Донбасі та ріст насилля з боку незаконних збройних формувань до мирних жителів.

Росія знову використала тему дітей для пропаганди: контрольовані нею угруповання показали наслідки нібито обстрілу українською армією школи у Ясинуватій. Ми розповідаємо тут детально, як виявили, що це неправда.

Через більше ніж півтора роки після того, як бойовики заблокували для жителів окупованої частини Донбасу в'їзд до вільної України, Пенсійний фонд дозволив пенсіонерам звідти проходити щопіврічне підтвердження особистості через портал «Дія». Розповідаємо, як це працює та чому не всі поки зможуть скористатися такою можливістю.

Іще одна хороша новина – майже 15 тисяч людей, що живуть поблизу лінії фронту на Донбасі та були фактично відрізані від регулярного автобусного сполучення з великими містами, тепер зможуть дістатися до аптек, відділень Пенсійного фонду, податкової чи просто магазинів завдяки новим благодійним автобусам. Тільки подивіться на радощі пенсіонерів, яким доводилося платити по 1000 гривень, аби доїхати до найближчої аптеки.

Наостанок – прогуляйтеся унікальним ландшафтним парком, створеним Донецькою облрадою 2002-го року – із виходами скель, майже гірською річкою та неймовірним «донбаським» краєвидом – який за «ДНР» почав приходити у запустіння. Для донеччан до війни це був варіант відпочинку «на вихідні», тепер – через блокаду бойовиками виїзду до вільної України – чи не єдиний.

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