Росія: ЦВК затвердила підсумки виборів до Держдуми

Центральна виборча комісія Росії в п’ятницю офіційно визнала такими, що відбулися, вибори в Держдуму, які відбулися 17-19 вересня, і затвердила їх результати.

Згідно з офіційними підсумками, «Єдина Росія» отримає в Держдумі 324 місця. Це менше, ніж в попередньому скликанні, проте так звана партія влади зберігає конституційну більшість.

У Держдуму також пройшли КПРФ – 57 мандатів, «Справедлива Росія – За правду» – 27, ЛДПР – 21 та нова партія «Нові люди» (у неї буде 13 мандатів). У Держдумі також буде по одному представнику партій «Громадянська платформа», «Батьківщина», «Партія зростання» і 5 самовисуванців, підтриманих владою.

Соратники опозиціонера Олексія Навального, які не були допущені до виборів, пропонували на них стратегію «Розумного голосування» закликаючи голосувати в округах за найсильніших опонентів «Єдиної Росії». З усіх запропонованих «Розумним голосуванням» кандидатів обрані були 15 з 225.

Незалежні спостерігачі і представники опозиції повідомляли про численні порушення на виборах.

Раніше ЦВК Росії відхилила скаргу партії «Яблуко» з вимогою скасувати підсумки виборів через численні порушення.

З 17 по 19 вересня по всій території Росії, а також нелегально в окупованому Криму відбувалися вибори до Держдуми Росії (нижньої палати парламенту; верхня, Рада федерації, в Росії не обирається, а призначається), а в окремих регіонах також вибори голів чи місцевих законодавчих органів російських регіонів або вибори депутатів місцевих органів самоврядування. До виборів Держдуми також залучали жителів окупованих Росією регіонів інших держав, яким надавали російське громадянство.

Процес голосування, а також результати виборів до Держдуми Росії на території Криму не визнаються Великою Британією, Сполученими Штатами та країнами Європейського союзу.