«Це торгівля людьми» – родичі полонених кажуть, що Росія навмисне наповнює списки бойовиками

450 українців, яких незаконно утримують у Росії та підконтрольній їй частині Донбасу: список з такою кількістю полонених генеральному секретарю ООН Антоніу Ґутеррішу передав у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський. Як повідомляє пресслужба голови держави, Зеленський попросив Ґутерріша сприяти у звільненні бранців. Втім родичі ув’язнених, хоч і чули про список, мало вірять, що міжнародні партнери допоможуть їх рідним повернутися додому. Що зараз їм відомо про своїх рідних?

Допомагали формувати список

Десятки акцій протесту і сотні учасників. За понад чотири роки незаконного ув’язнення свого чоловіка Валерія Матюшенка Тетяна Матюшенко об’єднала родичів інших полонених в ОРДЛО українців та організувала численні пікети. Про список з іменами 450 утримуваних жінка чула, проте, каже, не сподівається, що Генеральная асамблея ООН й справді сприятиме звільненню заручників.

«Про список, – підкреслює Тетяна, – ми з родичами інших полонених знали ще кілька тижнів тому, коли Зеленський зустрічався у США з Байденом. Наскільки нам відомо, президент мав би показати перелік із сотнями прізвищ, найперше, голові США. Ймовірно, саме його продемонстрував він і генсеку ООН».

За словами жінки, родичі незаконно утримуваних на Донбасі українців також долучилися до формування списку, і на прохання Офісу президента передали до нього, зокрема, інформацію про жителя Донецька Сергія Куріса, дані Богдана Ковальчука, який потрапив у полон неповнолітнім, історію Станіслава Боранова з Сумщини, про чию долю нічого не було відомо майже три роки, та більше десятка інших історій полонених, чиї родичі беруть участь у тих-таки численних акціях протесту.

За даними пресслужби Володимира Зеленського, крім полонених в ОРДЛО, у списку є й імена тих, кого Росія незаконно утримує на власній території та в анексованому Криму. Та й там не чекають справедливості. Як повідомляє «Кримська правозахисна група», засуджений на окупованому півострові учасник Євромайдану Андрій Коломієць, який перебуває нині у російській колонії, не сподівається на обмін. Про це чоловік написав у листі дружині Галині, який цитують правозахисники.

«Хотів подякувати всім, кому небайдужа наша доля, хто допомагає і переживає. Надії, звичайно, вже немає ні на обмін, ні на звільнення. Наша історія застаріла, доведеться досиджувати чотири роки», – пише, зокрема, Коломієць.

Нові «схеми обміну»

Тим часом на окупованій території, за словами Матюшенко, виникають нові «схеми обміну». Замість людей, полонених за підтримку України, у списки вносять тих, хто воював на боці підконтрольних Росії бойовиків.

«Вже не вперше ми дізнаємося, що та сторона вносить на обмін своїх же людей, – каже Матюшенко. – Це відбувається приблизно за такою схемою: бойовик, діючий чи колишній, здійснює правопорушення, його заарештовують та засуджують на окупованій території, а родичі домовляються, щоби він проходив у списках на обмін. Мовляв, Україна забере».

Спочатку, як розповідає жінка, вона не повірила, що така схема дійсно може працювати. Втім зпевняє: перевірила – і дійсно знайшла у майбутньому списку на обмін прізвище одного з контрольованих Росією бойовиків.

«Просто уявіть, – підсумовує, – що у такі моменти відчувають родичі справжніх волонених. Це ж просто торгівля людьми. Мого чоловіка, який роками незаконно утримується у макіївській колонії, досі не визнають полоненим. Та сторона каже, що його не утримує його, але ж це брехня».

За останніми цифрами Служби безпеки України, у полоні російських гібридних сил в ОРДЛО перебувають 268 людей. Під час останніх двох обмінів утримуваними особами звільнили 90 людей: 76 – у грудні 2019-го та 20 – у квітні 2020-го. Радіо Донбас.Реалії збирає історії незаконно утримуваних українців у серії #Незубуті.

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