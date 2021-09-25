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Як головнокомандувач ЗСУ не забороняю стріляти у відповідь – Залужний

Як головнокомандувач ЗСУ не забороняю стріляти у відповідь – Залужний
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Як головнокомандувач ЗСУ не забороняю стріляти у відповідь – Залужний

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На сьогодні є тільки дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі. Але українська армія має готуватися і до наступу, щоб бути здатною силовим шляхом звільнити окуповану Росією територію. Це заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Коментуючи чергове загострення на Донбасі, генерал сказав: немає жодної заборони українським бійцям стріляти у відповідь. У разі обстрілу з боку противника, командир на передовій не зобов’язаний звертатися «нагору» – давати відсіч чи ні? «Заради збереження життя і здоров’я своїх підлеглих командири мають застосовувати всі наявні сили та засоби», – наголосив головнокомандувач.

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Це заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Коментуючи чергове загострення на Донбасі, генерал сказав: немає жодної заборони українським бійцям стріляти у відповідь. У разі обстрілу з боку противника, командир на передовій не зобов’язаний звертатися «нагору» – давати відсіч чи ні? «Заради збереження життя і здоров’я своїх підлеглих командири мають застосовувати всі наявні сили та засоби», – наголосив головнокомандувач.

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