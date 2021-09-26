Проблем із паливом у зоні бойових дій на Донбасі немає – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє про відсутність проблем із паливом у зоні бойових дій на Донбасі.

«На рівні ЗСУ, на рівні міністерства проблем з паливом немає. Воно все закрите. Тобто ми готові видавати його. Десь, можливо, знову ж таки відсутність комунікації... Я як головнокомандувач розумію, що я маю знати стан справ, який відбувається. Але до кожної роти, до кожного взводу, на жаль, я не доберуся. Тому конкретно, який підрозділ, яка необхідна кількість», – сказав Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.