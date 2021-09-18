«Буде радикалізація Держдуми Росії щодо України»: Гармаш про участь ОРДЛО в російських виборах

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що після проведених Росією виборів до Державної думи відбудеться радикалізація політики Кремля щодо України. Про це він сказав у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«На нас чекає радикалізація, ще більша конфронтація державних органів Росії, Держдуми зокрема, щодо України. Відповідно буде інформаційний ринок Росії налаштований ще більше проти України. Відповідно налаштовуватимуть населення проти України. І, напевне, Путіну для чогось це потрібно», – сказав Гармаш.

На запитання, чи Володимир Путін використовує мешканців Донбасу, Гармаш відповів: «Так».

«Вони проголосують (жителі ОРДЛО – ред.) або ж за них намалюють так, як треба Путіну, звісно. А там монопольно агітація ведеться тільки за «Єдину Росію». До речі, знову ж агітація – це виборча кампанія, вона відбувається на території України», – сказав представник української делегації в ТКГ.

Повністю інтерв’ю з Сергієм Гармашем у текстовому та відеоформаті на платформах Радіо Свобода незабаром.

У Росії 17 вересня розпочалося голосування на виборах до Державної думи, нижньої палати російського парламенту. Москва проводить голосування також в анексованому українському Криму, де відкриті дільниці для голосування. В окремих районах Донецької та Луганської областей Росія сприяє так званому «електронному голосуванню» або організовує підвезення осіб, що отримали російські паспорти, на територію Росії.

РНБО України вже запровадила перші санкції у зв’язку з незаконними російськими виборами в окупованому Криму та на Донбасі.