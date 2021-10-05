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«Схеми» відновили відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис.

На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

«Володя, вируби його, будь ласка, чого він тут ходить?», – говорить Євген Мецгер, побачивши, що оператор продовжує знімати його реакцію на запитання журналіста.

Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали. Зафіксовані спроби Володимира Пікалова, директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» вимкнути запис на техніці Радіо Свобода, та чутно його слова:

«Ніхто цю штуку нікуди не винесе. Вас просили, а що ви хотіли? Хлопці, ви думаєте що це жарти?», – каже Пікалов.

Далі вказівку дає Євген Мецгер: «Давай, забирайте камеру. Ігор, забери у них камеру до бісової матері. Охрі*ли.. І ось цю теж, Ігор, забирай!», – каже голова правління «Укрексімбанку».

На відео видно, як один з підлеглих Мецгера вириває камеру із рук журналіста Кирила Овсяного.

Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора – співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Журналісти упізнали чоловіка – це Ігор Тельбізов – директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку».

«Підіть з айтішниками, вичистите все г*но», – далі наказує Мецгер.

Співробітник банку виніс техніку з кабінету. Одна з камер при цьому продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх. Заходить у кабінет і далі чутно такий діалог:

– Усе стираємо…

– Ще пише!

– Почистити повністю, в нуль, абсолютно все.

– Я зрозумів, добре.

– Повимикайте все, зараз прийде сюди голова. Як її вирубити, ось цю фігню?

– Задача – треба все стерти.

– Стерти?

– Так, у ноль».

На цьому запис зупиняється.

«Редакція готова надати правоохоронним органам усі відновлені записи, щоб слідство переконалося в їхній автентичності», – повідомила керівниця Київського Бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

5 жовтня в державному «Укрексімбанку» офіційно прокоментували напад на журналістів «Схем» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. У банку вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є «банківською таємницею», також стверджують, що знімальна група «без перешкоджання» залишила приміщення, і розглядають можливість «звернення до правоохоронних органів».

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