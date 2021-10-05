Близько 216 тисяч дітей стали жертвами сексуального насильства з боку священників католицької церкви Франції – звіт

Близько 216 тисяч дітей стали жертвами сексуального насильство з боку духовенства Французької католицької церкви з 1950 року. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 5 жовтня.

У звіті обсягом майже 2500 сторінок мовиться, що переважна більшість жертв – хлопчики, чимало з них у віці від 10 до 13 років.

Як з’ясувала слідча комісія, до злочинів сексуального характеру були причетні від 2900 до 3200 священників.

Зазначається, що кількість жертв може зрости, якщо врахувати зловживання, скоєні так званими «мирянами» церкви, якими є, наприклад, вчителі у католицьких школах.

Незалежне розслідування було ініційоване Французькою католицькою церквою у 2018 році. Воно тривало понад 2,5 роки. Слідча комісія, яка складалася з 21 людини, вивчала судові, поліцейські та церковні архіви, спілкувалася з потерпілими та свідками.

Як зазначає ВВС, більшість справ, розглянутих у ході розслідування, вже не можуть бути розглянуті правоохоронними органами через давність.