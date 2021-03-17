Комітет рекомендував Раді призначити вибори мера Харкова на 31 жовтня

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призначити вибори міського голови Харкова на неділю, 31 жовтня.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 17 березня.

16 грудня 2020 року міський голова Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя у клініці в Берліні, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

Харківська міська рада на сесії 24 лютого ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень померлого міського голови.

Обов’язки мера Харкова нині виконує секретар міської ради Ігор Терехов.