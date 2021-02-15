Міськрада Харкова планує 24 лютого припинити повноваження померлого Кернеса

Харківська міська рада планує 24 лютого припинити повноваження Генадія Кернеса, який помер 17 грудня, але чиї повноваження мера міста де-юре залишаються чинними.

Як випливає в порядку денного третьої сесії Харківської міської ради 8 скликання, дострокове припинення повноважень Харківського міського голови Геннадія Кернеса заплановане до розгляду першим. Без такого рішення міської ради, за законодавством, Верховна Рада не може оголосити дострокові вибори в Харкові.

16 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя у клініці в Берліні, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19. Обов’язки мера Харкова нині виконує секретар міської радаи Ігор Терехов.