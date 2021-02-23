Харківська міськрада планує встановити меморіальну дошку Кернесу

Покійному меру Харкова Геннадію Кернесу встановлять меморіальну дошку на будівлі Харківської міської ради – відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища на засіданні 23 лютого.

За словами першого заступника мера Олександра Новака, меморіальну дошку планують встановити за позабюджетні кошти.

«Також Геннадію Кернесу планується присвоїти звання Почесний громадянин міста Харкова», – нагадує міська рада.

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Крім того, комісія ухвалила втсановити меморіальну дошку вченому, доктору хімічних наук і першому проректору Харківського національного університету імені Каразіна Юрію Холіну. Її встановлять на фасаді школи №136.

16 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя у клініці в Берліні, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19. Обов’язки мера Харкова нині виконує секретар міської радаи Ігор Терехов.