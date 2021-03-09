КВУ закликав парламент розблокувати вибори в окрузі Скічка

Громадська організація «Комітет виборців України» закликає керівництво Верховної Ради вжити невідкладних заходів щодо призначення проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №197 Черкаської області через те, що Олександр Скічко, обраний в цьому окрузі депутатом, був призначений головою Черкаської обласної державної адміністрації.

«Попри те, що з моменту призначення О. Скічка головою Черкаської ОДА минуло вже більше місяця, рішення щодо припинення його депутатських повноважень досі не було прийнято. До прийняття відповідного рішення О. Скічко перебуває в статусі народного депутата України, однак де-факто участі в роботі парламенту не бере. До прикладу, в лютому О. Скічко не був зареєстрований на жодному пленарному засіданні Ради. Відповідно до чинного законодавства призначення проміжних виборів народного депутата можливе лише після прийняття рішення Верховної Ради про досткровое припинення його повноважень», – вказують у КВУ.

У комітеті кажуть, що «штучне зволікання із призначенням голосування позбавляє виборців ОВО №197 представництва у Верховній Раді».

«КВУ закликає керівництво Верховної Ради невідкладно забезпечити розгляд питання про дострокове припинення повноважень О. Скічка під час найближчих пленарних засідань», – йдеться в повідомленні.

29 січня президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року ведучий та актор Скічко переміг на парламентських виборах в окрузі 197 в Черкаській області.

Він працював одним із трьох ведучих пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який відбувався в Україні. Одружений на Єлизаветі Юрушевій, дочці підприємця Леоніда Юрушева, який, серед іншого, займається готельним бізнесом.