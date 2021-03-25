Засідання у справі Кернеса відбудеться 7 квітня

Київський районної суд Полтави проведе наступне засідання у справі про катування проти покійного мера Харкова Геннадія Кернеса 7 квітня, повідомляє портал судової влади.

Окрім Кернеса, відповідачами у справі є його охоронці Віталій Блинник та Євген Сміцький. Їм висунули обвинувачення в катуванні Сергія Ряполова.

Засідання має початися об 11-й ранку.

16 грудня 2020 року міський голова Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя у клініці в Берліні, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

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Попри це, проти нього відкрита справа про незаконне позбавлення волі та катування та погрози учасників маршу на підтримку Євромайдану в 2014 році.

25 січня 2014 року невідомі напали на учасників маршу на підтримку Євромайдану в Харкові. Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко заявив про викрадення двох активістів Євромайдану, Олександра Кутяніна та Олексія Ряполова, «після того, як вони знімали номери автомобілів «друзів Кернеса» біля готелю «Національ». Пізніше відділ зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів не підтвердилася.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала обвинувальний акт до Дзержинського райсуду Харкова. Згодом Вищий спеціалізований суд України передав справу до Київського райсуду Полтави.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу через неявку прокурорів. Згодом Полтавський апеляційний суд направив справу на новий розгляд.