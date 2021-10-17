Герой України ВасильТарасюк: бій з російським танком і захоплення нових позицій | Донбас Реалії

Запеклі бої на Донбасі: як українські військові обороняли позиції під артилерійським вогнем? Що робили в Україні російські танки та снайпери? Російські військові, бойовики «ДНР» і «ЛНР» проти української армії на Донбасі. Обстріли українських позицій з градів і мінометів. Війна Росії та України.



